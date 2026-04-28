Jannik Sinner hạ Cameron Norrie tại Madrid Open: Hiên ngang vào tứ kết và san bằng kỷ lục của Djokovic Chiến thắng sau 87 phút trước Cameron Norrie không chỉ đưa Jannik Sinner vào tứ kết Madrid Open mà còn giúp anh thiết lập cột mốc lịch sử tương tự Novak Djokovic.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định sức mạnh áp đảo tại Madrid Open khi đánh bại Cameron Norrie sau hai set đấu kéo dài 87 phút. Tay vợt người Ý duy trì phong độ ổn định để ghi tên mình vào vòng tứ kết, đồng thời chạm đến những thống kê ấn tượng vốn chỉ dành cho những huyền thoại hàng đầu.

Sự thống trị tuyệt đối trong set mở màn

Bước vào trận đấu với tâm thế của tay vợt số 1 thế giới, Sinner đã thể hiện sự tập trung gần như tuyệt đối. Trong suốt set đầu tiên, anh không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào từ phía Norrie. Khả năng kiểm soát trận đấu từ vạch cuối sân cùng những cú giao bóng đầy uy lực giúp Sinner nhanh chóng tạo ra lợi thế tâm lý lớn trước đối thủ người Anh.

Bản lĩnh trong thời điểm quyết định của set hai

Mặc dù chiếm ưu thế, Sinner vẫn có những khoảnh khắc chệch choạc hiếm hoi trong hiệp thi đấu thứ hai. Khi đang dẫn trước với tỷ số 3-2, một game giao bóng thiếu chuẩn xác đã khiến anh để Norrie đòi lại break trắng. Tuy nhiên, sự hưng phấn của tay vợt người Anh không kéo dài được lâu trước bản lĩnh của hạt giống số 1.

Tại thời điểm then chốt khi tỷ số đang là 5-5, áp lực mà Sinner tạo ra đã khiến Norrie mắc lỗi giao bóng kép quan trọng. Dù Norrie rất nỗ lực cứu được hai điểm break-point đầu tiên, anh vẫn phải chấp nhận gục ngã ở cơ hội thứ ba của đối thủ. Ngay sau đó, Sinner đã tận dụng tốt game giao bóng của mình để khép lại trận đấu một cách gọn gàng.

San bằng kỷ lục của Novak Djokovic

Chiến thắng này mang lại ý nghĩa lịch sử lớn đối với Jannik Sinner. Anh chính thức trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử quần vợt thế giới giành được 20 trận thắng đầu tiên tại các giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000 trong cùng một mùa giải. Trước Sinner, chỉ có Novak Djokovic làm được điều tương tự vào các năm 2011 và 2015.

Thông số trận đấu Jannik Sinner Cameron Norrie Thời gian thi đấu 87 phút 87 phút Kết quả chung cuộc Thắng Thua Số trận thắng Masters 1000 đầu mùa 20 -

Sự thăng hoa của Sinner không chỉ nằm ở những con số mà còn ở cách anh vượt qua những áp lực trong trận đấu. Với tấm vé vào tứ kết Madrid Open, tay vợt người Ý đang cho thấy mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.