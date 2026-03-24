Jannik Sinner hạ gục Moutet tại Miami Open, chính thức xô đổ kỷ lục của Djokovic Jannik Sinner đánh bại Moutet 6-1, 6-4 tại vòng 3 Miami Open, chính thức vượt qua Novak Djokovic để lập kỷ lục 26 set thắng liên tiếp ở cấp độ ATP Masters 1000.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế của tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay bằng màn trình diễn áp đảo tại vòng 3 Miami Open. Ngôi sao 24 tuổi người Italia chỉ mất 1 giờ 11 phút để khuất phục Corentin Moutet với tỷ số 6-1, 6-4, qua đó ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới với một cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Sức mạnh hủy diệt và kỷ lục Masters 1000 mới

Bước vào trận đấu trên sân Hard Rock Stadium với tâm thế của ứng cử viên vô địch, Sinner đã không để cho tay vợt hạng 33 ATP Corentin Moutet có bất kỳ cơ hội tạo nên bất ngờ nào. Với chiến thắng gọn gàng sau 2 set đấu, tay vợt người Italia chính thức thiết lập kỷ lục 26 set thắng liên tiếp tại hệ thống ATP Masters 1000. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục 24 set liên tiếp mà huyền thoại Novak Djokovic từng nắm giữ.

Sinner giành chiến thắng thuyết phục

Sự áp đảo của Sinner được thể hiện rõ nét qua các chỉ số kỹ thuật, đặc biệt là khả năng giao bóng. Tay vợt người Italia kiểm soát hoàn toàn các game đấu của mình khi đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 87% (33/38). Khả năng điều phối bóng thông minh và những cú đánh uy lực từ cuối sân khiến Moutet hoàn toàn rơi vào thế bị động ngay từ set đấu đầu tiên.

Khắc tinh của những tay vợt thuận tay trái

Bên cạnh việc thiết lập kỷ lục mới, chiến thắng này còn kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng của Sinner trước các đối thủ thi đấu thuận tay trái. Với việc đánh bại Moutet, Sinner đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp trước các tay vợt trái tay lên con số 21. Đây là minh chứng cho thấy sự hoàn thiện trong tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi cực tốt của Sinner trước mọi phong cách thi đấu.

Thống kê chi tiết trận đấu giữa Moutet và Sinner

Thông số Corentin Moutet Jannik Sinner Tỷ số set 1-6, 4-6 Thắng Aces 1 7 Lỗi kép 1 0 Tỷ lệ giao bóng 1 82% 79% Giao bóng 1 ăn điểm 53% (24/45) 87% (33/38) Điểm Break 0/1 3/6 Tổng số điểm 39% (40/103) 61% (63/103)

Nhìn vào bảng thống kê, có thể thấy Sinner không đối mặt với quá nhiều áp lực khi chỉ phải cứu duy nhất một điểm break-point trong suốt cả trận. Ngược lại, anh tận dụng thành công 3 trong 6 cơ hội bẻ giao bóng của đối thủ để kết thúc trận đấu một cách chóng vánh.

Thử thách tiếp theo tại vòng 4

Chiến thắng thuyết phục trước Moutet không chỉ giúp Sinner đi tiếp mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại tại giải đấu năm nay. Phong độ ổn định và sự tự tin cao độ đang biến tay vợt người Italia thành vật cản khó vượt qua nhất trên hành trình chinh phục ngôi vương tại Miami.

Tại vòng 4, đối thủ của Jannik Sinner sẽ là tay vợt Alex Michelsen. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng Sinner sẽ tiếp tục kéo dài kỷ lục set thắng liên tiếp của mình và tiến sâu hơn tại giải Masters 1000 quan trọng này.