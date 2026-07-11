Jannik Sinner hạ gục Novak Djokovic 2-0, tiến sát ngôi vương Wimbledon 2026 Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner khẳng định sự thống trị bằng chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-4 trước Novak Djokovic tại bán kết Wimbledon 2026. Thắng lợi này chính thức chặn đứng giấc mơ Grand Slam thứ 25 của huyền thoại người Serbia.

Tối ngày 10/7 (giờ Việt Nam), sân Trung tâm của Wimbledon đã chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực mạnh mẽ khi Jannik Sinner đánh bại Novak Djokovic với cùng tỷ số 6-4 sau hai set đấu. Chiến thắng không chỉ đưa ngôi sao người Ý vào trận chung kết mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế thống trị của anh trong làng quần vợt đương đại.

Sự áp đảo của bản lĩnh trẻ

Bước vào trận bán kết với tâm thế đòi lại món nợ tại Australian Open đầu năm, Sinner đã trình diễn một lối chơi gần như hoàn hảo. Tay vợt số 1 thế giới kiểm soát hoàn toàn các loạt bóng bền, tận dụng tối đa lợi thế thể lực trước một Djokovic vừa trải qua trận tứ kết bào mòn sức lực kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ với Felix Auger-Aliassime.

Trong cả hai set đấu, Sinner đều tìm được điểm break quan trọng ở những thời điểm quyết định. Khả năng giao bóng ổn định cùng những cú thuận tay mang thương hiệu đã khiến Djokovic không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ. Đây là một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất của Sinner kể từ đầu mùa giải, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý khi đối đầu với áp lực từ một huyền thoại.

Sinner dành sự tôn trọng lớn cho Djokovic sau trận đấu đầy kịch tính.

Lời tri ân dành cho di sản của Novak Djokovic

Thất bại này đánh dấu thêm một lần lỡ hẹn của Novak Djokovic với danh hiệu Grand Slam thứ 25. Ở tuổi 39, dù vẫn duy trì đẳng cấp đáng kinh ngạc, Nole đã phải khuất phục trước sức trẻ và sự chính xác tuyệt đối của đàn em. Tuy nhiên, sau trận đấu, Sinner không quên dành những lời ca ngợi cho người đàn anh.

"Đối đầu với Novak tại một giải Grand Slam luôn mang đến áp lực cực lớn, bất kể phong độ của anh ấy ra sao," Sinner chia sẻ. "Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy vẫn duy trì được đẳng cấp ở tuổi này. Novak là tấm gương cho tất cả chúng tôi về tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp. Được đối đầu với anh ấy luôn là một vinh dự và những trận đấu như vậy giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều."

Thử thách cuối cùng: Alexander Zverev

Vượt qua chướng ngại vật lớn nhất, Jannik Sinner sẽ tiến vào trận chung kết để đối đầu với Alexander Zverev. Tay vợt người Đức đang có phong độ cực cao sau chức vô địch Roland Garros và vừa đánh bại Arthur Fery để lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh ngôi vương tại Wimbledon.

Sinner tỏ ra vô cùng thận trọng trước trận chung kết với Zverev.

Dù đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Zverev, bao gồm cả chiến thắng tại chung kết Australian Open 2025, Sinner vẫn giữ thái độ thận trọng. Anh nhận định rằng Zverev hiện tại đã là một tay vợt rất khác, tự tin hơn sau khi giải tỏa cơn khát danh hiệu Grand Slam đầu tay.

Trận chung kết Wimbledon 2026 giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, quyết định ai mới là ông vua mới của mặt sân cỏ London năm nay.

Thống kê đáng chú ý sau trận bán kết