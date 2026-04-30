Jannik Sinner hạ gục Rafael Jodar 2-0 để ghi tên vào bán kết Madrid Open 2026 Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 6-2, 7-6(0) trước Rafael Jodar, chính thức bước vào vòng bán kết giải ATP Masters 1000 tại Madrid.

Trận tứ kết Madrid Open 2026 giữa Jannik Sinner và Rafael Jodar đã diễn ra với hai kịch bản hoàn toàn đối lập trong từng set đấu. Trong khi Sinner thể hiện sự áp đảo trong set đầu tiên, tay vợt trẻ Jodar - người được biết đến là học trò của huyền thoại Rafael Nadal - đã tạo nên một cuộc rượt đuổi vô cùng kịch tính ở set thứ hai trước khi gục ngã hoàn toàn trong loạt tie-break.

Set 1: Bản lĩnh của hạt giống số một

Bước vào trận đấu, Rafael Jodar không hề tỏ ra e sợ trước đối thủ đứng đầu bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Tây Ban Nha chủ động lựa chọn lối chơi đôi công mạnh mẽ ngay từ vạch cuối sân. Chiến thuật này bước đầu gây ra khó khăn cho Sinner khi tay vợt người Ý sớm phải đối mặt với nguy cơ mất break. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã giúp Sinner cứu break thành công ở game thứ 4.

Ngay sau tình huống thoát hiểm đó, Sinner lập tức đáp trả ở game 5. Tận dụng sai lầm trong những cú đánh hỏng của Jodar, Sinner bẻ thành công game giao bóng của đối thủ để vượt lên dẫn trước. Việc đánh mất lợi thế khiến Jodar gặp vấn đề về tâm lý, tạo điều kiện cho Sinner tiếp tục gia tăng sức ép. Tay vợt số một thế giới có thêm một điểm break nữa trước khi khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-2.

Set 2: Màn rượt đuổi nghẹt thở và loạt tie-break hủy diệt

Sang set đấu thứ hai, khán giả tại Madrid đã được chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác của Rafael Jodar. Học trò của Nadal kiên cường bám đuổi và tạo ra vô số cơ hội bẻ giao bóng. Thống kê cho thấy cả hai tay vợt đã có một set đấu cực kỳ bền bỉ nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở những thời điểm quyết định: Jodar bỏ lỡ tới 5 cơ hội đoạt break, trong khi Sinner cũng lãng phí 3 cơ hội tương tự.

Khi tỷ số được quân bình 6-6, hai tay vợt phải bước vào loạt "đấu súng" tie-break để phân định thắng thua. Tại đây, đẳng cấp của Jannik Sinner đã lên tiếng mạnh mẽ. Anh thi đấu hoàn hảo, không để đối thủ ghi được bất kỳ điểm số nào và giành chiến thắng tuyệt đối 7-0 trong loạt tie-break, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-0.

Thống kê chuyên sâu: Sự áp đảo từ giao bóng

Nhìn vào các chỉ số kỹ thuật, có thể thấy khả năng giao bóng và tận dụng điểm yếu của đối thủ là chìa khóa mang lại chiến thắng cho Sinner. Dù tỷ lệ giao bóng 1 vào sân của hai bên khá tương đồng (65% so với 67%), nhưng Sinner đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 73%.

Thông số Jannik Sinner Rafael Jodar Tỷ số set 6-2, 7-6(0) - Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 6 4 Lỗi kép 2 1 Điểm Break thành công 2/9 0/7 Tổng số điểm thắng 86/151 (57%) 65/151 (43%)

Đặc biệt, khả năng bảo vệ các điểm break của Sinner là cực kỳ ấn tượng khi anh cứu thành công cả 7 lần đối mặt với nguy cơ mất game giao bóng. Chiến thắng này đưa Sinner vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Arthur Fils và Jiri Lehecka. Với phong độ hiện tại, tay vợt người Ý đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Madrid Open năm nay.