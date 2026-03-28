Jannik Sinner hạ gục Zverev, tiến sát kỳ tích Sunshine Double tại Miami Open Vượt qua Alexander Zverev sau hai set đấu kịch tính, Jannik Sinner ghi tên vào chung kết Miami Open và đứng trước cơ hội tái lập kỷ lục vô địch hai giải Masters liên tiếp của Roger Federer.

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Miami Open khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-3, 7-6(4) để ghi tên mình vào trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt số 2 thế giới đến gần danh hiệu ATP Masters 1000 thứ hai liên tiếp mà còn giúp anh thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp.

Sức mạnh tuyệt đối của hạt giống số 2

Trận bán kết tại Miami chứng kiến một Jannik Sinner bản lĩnh và ổn định đến kinh ngạc. Với thắng lợi này, ngôi sao người Ý đã nối dài chuỗi trận thắng tại cấp độ Masters 1000 lên con số 16. Đáng chú ý hơn, Sinner đã thiết lập kỷ lục cá nhân mới với 32 set thắng liên tiếp ở hệ thống giải đấu danh giá này.

Zverev (bên trái) lại thất bại trước Sinner

Bên cạnh đó, chiến thắng này giúp Sinner nâng tỷ số đối đầu trực tiếp với Alexander Zverev lên 8-4. Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp của tay vợt người Ý trước đối thủ người Đức, khẳng định sự kỵ rơ hoàn toàn của anh trước lối chơi của Zverev ở thời điểm hiện tại.

Cơ hội hoàn tất kỳ tích Sunshine Double

Hiện tại, Jannik Sinner chỉ còn cách danh hiệu vô địch đúng một trận thắng. Nếu đăng quang tại Miami, anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Roger Federer (năm 2017) hoàn tất “Sunshine Double” – thuật ngữ chỉ việc vô địch cả Indian Wells và Miami Open trong cùng một mùa giải.

Đối thủ của Sinner trong trận tranh ngôi vương là Jiri Lehecka, người vừa có chiến thắng áp đảo 6-2, 6-2 trước Arthur Fils. Đây là lần đầu tiên Lehecka góp mặt ở một trận chung kết Masters 1000. Xét về lịch sử đối đầu, Sinner đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 3 trận toàn thắng trước tay vợt này, gần nhất là cuộc chạm trán tại Roland Garros năm ngoái.

Biến động mạnh trên bảng xếp hạng ATP

Kết quả tại Miami Open đang tạo ra những thay đổi quan trọng ở nhóm đầu bảng xếp hạng thế giới. Nếu lên ngôi vô địch, Jannik Sinner sẽ thu hẹp khoảng cách với tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz xuống chỉ còn 50 điểm, mở ra cuộc đua tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu trong thời gian tới.

Trong khi đó, dù phải dừng bước ở bán kết, Alexander Zverev vẫn nhận được tín hiệu tích cực. Sau hành trình ấn tượng tại giải đấu năm nay, tay vợt người Đức chính thức trở lại vị trí số 3 thế giới, vượt qua huyền thoại Novak Djokovic trên bảng xếp hạng ATP được cập nhật sắp tới.