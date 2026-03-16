Jannik Sinner hạ Medvedev, vô địch Indian Wells 2026 và lập kỷ lục sánh ngang Federer Đánh bại Daniil Medvedev sau hai loạt tie-break nghẹt thở, Jannik Sinner hoàn tất bộ sưu tập Masters 1000 sân cứng và gây áp lực cực lớn lên ngôi vị số 1 của Alcaraz.

Jannik Sinner vừa khẳng định vị thế thống trị làng banh nỉ bằng chức vô địch Indian Wells Masters 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Daniil Medvedev. Trận chung kết không chỉ mang về danh hiệu lớn đầu tiên trong năm cho tay vợt người Ý mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi anh chính thức đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại vĩ đại nhất của môn thể thao này.

Bản lĩnh thép trong những loạt tie-break định mệnh

Trong một trận đấu mà cả hai tay vợt đều giữ game cầm giao bóng cực tốt, sự khác biệt chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc xuất thần. Sinner đánh bại Medvedev với tỷ số sát sao 7-6(6), 7-6(4) sau 1 giờ 55 phút thi đấu đỉnh cao. Đáng chú ý, tay vợt 24 tuổi không để thua bất kỳ set đấu nào trên hành trình đăng quang tại California năm nay.

Sinner đánh bại Medvedev trong trận chung kết Indian Wells 2026 theo cách đầy thuyết phục

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở loạt tie-break của set thứ hai. Khi bị Medvedev dẫn trước tới 0-4, nhiều người đã nghĩ về một set thứ ba đầy rủi ro. Tuy nhiên, Sinner đã thực hiện một màn ngược dòng không tưởng khi ghi liên tiếp 7 điểm để kết thúc trận đấu. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Sinner cho biết: "Tôi muốn kết thúc luôn, không để kéo dài. Nếu vào set ba, mọi thứ sẽ lại cân bằng, nên tôi cố gắng hết sức để tấn công quyết liệt nhất có thể".

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu và sự thán phục của đối thủ

Với chức vô địch tại Indian Wells, Jannik Sinner đã trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử giành trọn bộ 6 danh hiệu Masters 1000 trên mặt sân cứng, sánh ngang với Novak Djokovic và Roger Federer. Ngoài ra, anh còn lập kỷ lục là tay vợt đầu tiên kể từ năm 1990 vô địch hai giải Masters 1000 liên tiếp (tính từ Paris Masters 2025) mà không để thua một set đấu nào.

Thống kê chuyên môn cho thấy sự áp đảo của tay vợt người Ý: anh đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 91% (43/47). Ngay cả một chuyên gia phòng ngự như Medvedev cũng phải thừa nhận sự bất lực. "Xin chúc mừng Jannik. Bạn đang chơi thứ tennis tuyệt vời và rất khó để đối đầu. Tôi đã cố hết sức nhưng bạn hoàn toàn xứng đáng với kết quả này", tay vợt người Nga chia sẻ trong lễ trao giải.

Cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới nóng trở lại

Chiến thắng này giúp Sinner thu hẹp khoảng cách đáng kể với Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP. Dù hiện tại vẫn kém đối thủ người Tây Ban Nha 2.200 điểm, nhưng lợi thế đang nghiêng về Sinner khi anh không phải bảo vệ quá nhiều điểm số tại các giải Masters 1000 sắp tới như Miami, Monte-Carlo hay Madrid.

Với phong độ hủy diệt và tâm lý thi đấu ngày càng hoàn thiện, mục tiêu trở lại ngôi vị số 1 thế giới của Jannik Sinner đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Làng quần vợt thế giới đang thực sự chứng kiến sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, nơi Sinner và Alcaraz tạo nên cuộc đua song mã đầy kịch tính.