Jannik Sinner hạ Zverev vào chung kết Miami Open 2026: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu Vượt qua Zverev sau hai set, Jannik Sinner lập kỷ lục vào 3 trận chung kết Masters 1000 liên tiếp mà không thua set nào, sẵn sàng thâu tóm Sunshine Double.

Jannik Sinner vừa khẳng định vị thế thống trị tại Miami Open 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 7-6(4) trước Alexander Zverev tại bán kết. Kết quả này không chỉ đưa tay vợt người Ý vào trận tranh ngôi vương mà còn mở ra cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu "Sunshine Double" (vô địch cả Indian Wells và Miami Open) đầy danh giá.

Sức mạnh áp đảo và những kỷ lục lịch sử

Trận bán kết tại Miami chứng kiến một Sinner ở trạng thái hoàn hảo nhất. Tay vợt sinh năm 2001 đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên tới 79%, thực hiện 15 cú ace và cứu thành công cả hai break-point phải đối mặt. Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp của anh trước Zverev, nâng tỷ lệ đối đầu trực tiếp lên thành 8-4.

Sinner đang tạo sức ép lớn phía sau tay vợt số 1 thế giới Alcaraz

Đáng chú ý, Sinner đã thiết lập một cột mốc chưa từng có trong kỷ nguyên ATP (từ năm 1990): trở thành tay vợt đầu tiên lọt vào chung kết 3 giải Masters 1000 liên tiếp mà không để thua một set đấu nào. Chuỗi thắng 32 set liên tiếp tại các giải đấu cấp độ này minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của anh.

Ngoài ra, với việc chỉ mất 26 lần tham dự vòng đấu chính để đạt tới 10 trận chung kết Masters 1000 trên mặt sân cứng, Sinner hiện chỉ đứng sau huyền thoại Andre Agassi (25 lần) về tốc độ trưởng thành tại đấu trường này.

Cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới với Alcaraz

Chiến thắng trước Zverev giúp Sinner tích lũy tổng cộng 12.050 điểm ATP, rút ngắn khoảng cách với đương kim số 1 Carlos Alcaraz xuống còn 1.190 điểm. Nếu đánh bại Jiri Lehecka trong trận chung kết sắp tới, Sinner sẽ vươn lên mốc 12.400 điểm.

Vị thế này đặt áp lực cực lớn lên vai Alcaraz trước thềm mùa giải đất nện. Trong khi Sinner không phải bảo vệ điểm số nào ở giai đoạn này năm ngoái, thì Alcaraz đang gánh trên vai áp lực bảo vệ 1.000 điểm từ chức vô địch Monte-Carlo 2025. Đây là cơ hội vàng để tay vợt người Ý tạo nên cuộc lật đổ ở những giải đấu quan trọng tại Monte-Carlo và Madrid Masters sắp tới.

Lehecka đang chơi rất hay nhưng Sinner là đối thủ rất khó bị đánh bại

Thử thách cuối cùng mang tên Jiri Lehecka

Đối thủ của Sinner ở trận chung kết dự kiến diễn ra vào lúc 2h ngày 30/3 là Jiri Lehecka. Tay vợt 24 tuổi người CH Séc đang có phong độ thăng hoa khi vừa đánh bại Arthur Fils với cùng tỷ số 6-2 sau hai set. Điểm tựa lớn nhất của Lehecka là khả năng bảo vệ game giao bóng tuyệt đối; anh là người đầu tiên kể từ Novak Djokovic năm 2018 tiến vào chung kết Masters 1000 mà không để mất game giao bóng nào trong 5 trận đấu liên tiếp.

Dù Lehecka đang cho thấy sự lột xác để vươn lên vị trí thứ 14 thế giới, Jannik Sinner vẫn được đánh giá là thử thách khó vượt qua nhất ở thời điểm hiện tại. Trận chung kết Miami Open không chỉ là đích đến cho danh hiệu Masters 1000 thứ hai liên tiếp của Sinner mà còn là bước ngoặt quyết định cục diện BXH quần vợt thế giới trong nửa đầu năm 2026.