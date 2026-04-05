Jannik Sinner hủy diệt Zverev tại Madrid Open: Kỷ lục 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp Đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 chỉ sau 58 phút, Jannik Sinner trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử giành 5 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp.

Jannik Sinner vừa xác lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu trong kỷ nguyên Open sau màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Alexander Zverev tại chung kết Madrid Open. Tay vợt số 1 thế giới chỉ cần đúng 58 phút để khuất phục đối thủ người Đức với tỷ số các set lần lượt là 6-1 và 6-2, qua đó chính thức đi vào lịch sử với tư cách tay vợt nam đầu tiên giành 5 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp.

Sự áp đảo tuyệt đối từ vạch cuối sân

Trận chung kết được kỳ vọng sẽ kịch tính giữa hai hạt giống hàng đầu đã sớm trở thành màn dạo chơi của Sinner. Với những cú đánh cuối sân đầy uy lực và độ chính xác cực cao, tay vợt người Italia gần như không cho Zverev bất kỳ cơ hội nào để triển khai lối chơi. Sự áp đảo của Sinner được thể hiện rõ nét qua việc anh không phải đối mặt với bất kỳ break point nào trong suốt cả trận đấu.

Ngay trong hiệp một, Sinner đã tạo ra khoảng cách mênh mông khi vươn lên dẫn trước 5-0. Alexander Zverev, người đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên trong mùa giải, tỏ ra lúng túng trước khả năng trả giao bóng xuất sắc của đối thủ. Tay vợt người Đức chỉ giữ được vỏn vẹn 2 điểm trong hai game cầm giao bóng đầu tiên, trước khi chấp nhận gác vợt nhanh chóng ở set đầu với tỷ số 1-6.

Kịch bản không đổi và cơ hội lịch sử tại Rome

Bước sang set hai, tình thế vẫn không hề khởi sắc cho Zverev. Sinner tiếp tục duy trì áp lực khủng khiếp và tận dụng thành công game lỗi của đối thủ để vượt lên dẫn 2-1. Khi Zverev liên tục thất thế trong các pha bóng bền sở trường, Sinner đã tung đòn quyết định bằng break thứ tư trong trận để nâng tỷ số lên 5-2. Trận đấu khép lại bằng một game giao bóng trắng hoàn hảo từ tay vợt số 1 thế giới.

Với chức vô địch tại Madrid, Jannik Sinner đã sưu tập được 8 trên tổng số 9 danh hiệu thuộc hệ thống ATP Masters 1000. Mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ này chính là Rome Masters, giải đấu sẽ khởi tranh vào tuần tới ngay trên quê hương của anh. Nếu đăng quang tại Rome, Sinner sẽ hoàn tất cú áp chót "Career Golden Masters" và sánh ngang với huyền thoại Novak Djokovic – người duy nhất từng hai lần vô địch đủ cả 9 giải đấu danh giá này.

Thống kê chi tiết trận chung kết