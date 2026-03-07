Jannik Sinner khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Indian Wells bằng chiến thắng tốc hành Đương kim vô địch Jannik Sinner chỉ mất 65 phút để đánh bại Dalibor Svrcina với tỷ số 6-1, 6-1, chính thức ghi tên mình vào vòng 3 giải Masters 1000 tại Mỹ.

Jannik Sinner khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại Indian Wells bằng màn trình diễn áp đảo trước Dalibor Svrcina. Tay vợt người Italia thể hiện sự chênh lệch đẳng cấp hoàn toàn so với đối thủ hạng 109 thế giới khi chỉ mất 65 phút để giành vé đi tiếp.

Sự áp đảo tuyệt đối trong hiệp thi đấu đầu tiên

Bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên hàng đầu, Sinner nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều. Sự chênh lệch 107 bậc trên bảng xếp hạng ATP được cụ thể hóa ngay trong set 1. Sau khi Svrcina nhọc nhằn giữ được game giao bóng đầu tiên, tay vợt người Italia bắt đầu tăng tốc và không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Sinner quá vượt trội so với đối thủ

Cụ thể, Sinner liên tục bẻ giao bóng của đối thủ ở game thứ 4 và thứ 6. Đáng chú ý, dù Svrcina đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội đòi lại break ở game thứ 7, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp Sinner hóa giải thành công. Tay vợt sinh năm 2001 thắng toàn bộ các game cầm giao bóng để kết thúc set 1 với tỷ số cách biệt 6-1.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Kịch bản trong set 2 diễn ra tương tự khi Sinner sớm giành được hai điểm break quan trọng ngay ở game 1 và game 3. Lối chơi ổn định từ cuối sân cùng những cú giao bóng sấm sét khiến Svrcina hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm phương án hóa giải.

Tại game thứ 7 của set 2, tay vợt người Séc đã chơi đầy cố gắng khi cứu thành công tới 4 nguy cơ mất break. Tuy nhiên, ở lần thứ 5, Sinner đã tận dụng triệt để sơ hở để kết thúc trận đấu. Với chiến thắng 6-1 trong set 2, Sinner chính thức khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-0 và thẳng tiến vào vòng 3 Indian Wells.

Thống kê chi tiết trận đấu

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cho thấy sự áp đảo của Jannik Sinner trong cuộc đối đầu này:

Thông số Dalibor Svrcina Jannik Sinner Tỷ số set 1-6, 1-6 6-1, 6-1 Aces 1 2 Lỗi kép 4 2 Tỷ lệ giao bóng 1 68% 68% Giao bóng 1 ăn điểm 45% 81% Giao bóng 2 ăn điểm 50% 75% Điểm Break thành công 0/1 5/12 Tổng số điểm thắng 34/94 60/94

Nhìn chung, chiến thắng này không chỉ giúp Sinner khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch mà còn là lời khẳng định đanh thép về phong độ ổn định của anh tại giải đấu năm nay. Thử thách thực sự sẽ chờ đợi tay vợt người Italia ở những vòng đấu kế tiếp khi các đối thủ sẽ có trình độ chuyên môn cao hơn.