Jannik Sinner khuất phục Shapovalov tại Indian Wells: Thảm họa từ 7 lỗi kép Jannik Sinner tiến vào vòng tiếp theo tại Indian Wells sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, tận dụng tối đa chuỗi sai lầm giao bóng thảm họa từ Denis Shapovalov.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Indian Wells bằng chiến thắng áp đảo trước Denis Shapovalov. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau trong một giải đấu không thuộc hệ thống Grand Slam, và bản lĩnh của tay vợt người Italia đã hoàn toàn lu mờ những nỗ lực lẻ loi từ phía đối thủ người Canada.

Jannik Sinner duy trì phong độ ổn định để tiến sâu tại giải đấu.

Hiệp một: Cơn ác mộng giao bóng của Shapovalov

Trận đấu bắt đầu với kịch bản bất ngờ khi Shapovalov sớm giành được break-point ngay ván đầu tiên nhờ một ván thắng trắng. Tuy nhiên, lợi thế này nhanh chóng tan biến khi tay vợt người Canada không thể duy trì sự ổn định ở các game cầm giao bóng. Sinner nhanh chóng đòi lại break cũng bằng một ván thắng trắng, đưa thế trận trở về vạch xuất phát.

Điểm nhấn tiêu cực của Shapovalov trong set 1 chính là khả năng giao bóng thảm họa. Anh mắc tới 6 lỗi giao bóng kép chỉ trong 9 ván đấu. Sự nôn nóng trong các cú đánh hỏng ở ván thứ 8 đã khiến Shapovalov đánh mất break quan trọng, tạo điều kiện cho Sinner kết thúc set đấu với tỷ số 6-3 sau một lối chơi vô cùng cẩn trọng và kỷ luật.

Hiệp hai: Sự áp đảo của hạt giống người Italia

Bước sang set 2, sự chênh lệch về trình độ và tâm lý thi đấu càng được thể hiện rõ nét. Jannik Sinner nâng cao hiệu suất giao bóng 1 lên mức 77%, giúp anh hoàn toàn kiểm soát các ván đấu của mình. Ngược lại, Shapovalov tỏ ra đuối sức và không còn duy trì được những cú đánh dọc dây uy lực.

Sinner dễ dàng bẻ thêm các game giao bóng của đối thủ để khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 6-2. Thống kê cho thấy, Sinner ăn điểm tới 85% trong các pha giao bóng 1, một con số vượt trội hoàn toàn so với mức 62% của đối thủ. Chiến thắng 2-0 chung cuộc giúp Sinner đi tiếp, đồng thời gửi thông báo đanh thép tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Indian Wells năm nay.

Thông số kỹ thuật trận đấu

Chỉ số Denis Shapovalov Jannik Sinner Tỷ số set 3-6, 2-6 Thắng Aces 2 6 Lỗi kép 7 2 Tỷ lệ giao bóng 1 61% 77% Điểm Break 1/1 (100%) 4/8 (50%) Tổng số điểm ăn 37/99 62/99

Dù Shapovalov từng gây khó khăn cho Sinner tại các giải Grand Slam trước đây, nhưng sự thiếu ổn định trong khâu giao bóng đã khiến anh không thể tạo nên bất ngờ tại mặt sân cứng Indian Wells lần này.