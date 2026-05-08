Jannik Sinner lập kỷ lục 23 trận thắng liên tiếp và bài toán 240 triệu USD của Lakers Jannik Sinner thống trị ATP với chuỗi thắng ấn tượng trong khi Los Angeles Lakers đối mặt nguy cơ mất trắng Austin Reaves nếu không chi đậm 240 triệu USD.

Làng banh nỉ thế giới đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Jannik Sinner với chuỗi 23 trận thắng liên tiếp, khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho mọi giải đấu anh tham dự.

Jannik Sinner và sự thống trị tuyệt đối

Sau khi thâu tóm 4 danh hiệu ATP 1000 gần nhất tại Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid Open, tay vợt người Italia đang cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản. Huyền thoại Rennae Stubbs tin rằng Sinner có thể duy trì thành tích bất bại trong suốt năm 2026 nếu đối trọng lớn nhất là Carlos Alcaraz không sớm tái xuất.

Jannik Sinner

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Sinner còn gây ấn tượng mạnh bởi bản lĩnh tâm lý vững vàng. Chuyên gia Stubbs nhấn mạnh: "Cậu ấy có sự tự tin và kiểm soát hoàn toàn từ kỹ năng cho tới cảm xúc. Sinner quá khó đánh bại ở thời điểm này". Sự ổn định trong các trận chung kết chính là chìa khóa giúp anh vượt lên trên phần còn lại của ATP Tour.

Verstappen phá kỷ lục và biến động tại các đấu trường đối kháng

Trên đường đua tốc độ, Max Verstappen tiếp tục chứng minh tài năng thiên bẩm sau vô lăng. Trong thử thách lái chiếc Super GT 500, tay đua người Hà Lan không chỉ tiệm cận mà còn phá vỡ kỷ lục của Atsushi Miyake, tay đua hàng đầu ở nội dung này, khiến giới chuyên môn thực sự ngỡ ngàng.

Trái ngược với sự thăng hoa đó, làng Boxing lại đón nhận tin tức không mấy khả quan về trận đại chiến giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Theo dự đoán của Jamie Sheldon, cuộc đối đầu kinh điển này có thể phải lùi lịch sang tận năm 2027 do cả hai võ sĩ đều đã có kế hoạch lên sàn riêng vào giữa năm nay.

Tại đấu trường UFC, sức nóng được đẩy lên cao khi Khamzat Chimaev công khai trêu chọc Conor McGregor. Chimaev phản bác tuyên bố của võ sĩ người Ireland về trận tranh đai hạng cân 185lbs, cho rằng McGregor đang cố tình bám víu vào danh hiệu mà anh đã đánh mất từ 10 năm trước.

Bài toán nhân sự 240 triệu USD của Los Angeles Lakers

Tại giải bóng rổ NBA, Los Angeles Lakers đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt. Austin Reaves, nhân tố đóng vai trò then chốt trong bộ ba cùng LeBron James và Luka Doncic, đang ở năm cuối của hợp đồng và có khả năng ra đi dưới dạng cầu thủ tự do.

Để giữ chân ngôi sao ghi điểm hàng đầu này, Lakers đang cân nhắc bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với trị giá lên tới 240 triệu USD. Nếu không chấp nhận mức chi này, đội bóng sẽ đối mặt với rủi ro mất trắng trụ cột quan trọng nhất trong chiến dịch cạnh tranh ngôi vô địch sắp tới.