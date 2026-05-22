Jannik Sinner lập kỷ lục Career Golden Masters và vượt qua cột mốc của Novak Djokovic Tay vợt Jannik Sinner chính thức hoàn tất bộ sưu tập 9 danh hiệu Masters 1000 ở tuổi 24, đồng thời thiết lập kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng.

Trận chung kết Rome Open 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của quần vợt thế giới khi Jannik Sinner đánh bại Casper Ruud để bước lên ngôi cao nhất. Chiến thắng này không chỉ mang về cho anh thêm một chiếc cúp danh giá mà còn xác lập sự thống trị tuyệt đối của tay vợt người Italia, chính thức khép lại kỷ nguyên tìm kiếm người kế thừa Big 3.

Cột mốc Career Golden Masters vô tiền khoáng hậu

Trong hơn hai thập kỷ, làng quần vợt nam thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi cái bóng khổng lồ của Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Họ không chỉ thay nhau thâu tóm các danh hiệu Grand Slam mà còn thiết lập những chuẩn mực vượt xa phần còn lại. Tuy nhiên, tại Rome Open 2026, Jannik Sinner đã chứng minh rằng anh không còn là một tài năng trẻ triển vọng, mà đã trở thành một thế lực mới buộc hệ thống ATP phải thay đổi cách vận hành.

Với việc đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết, Sinner đã chính thức hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã chinh phục thành công toàn bộ 9 giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000. Trong lịch sử quần vợt, trước Sinner, duy nhất huyền thoại Novak Djokovic làm được điều này. Đáng chú ý, tay vợt người Italia chạm đến cột mốc này khi mới 24 tuổi, trẻ hơn Djokovic tới 7 tuổi khi huyền thoại người Serbia hoàn tất kỳ tích tương tự.

Sinner hoàn tất Career Golden Masters khi mới 24 tuổi

Phá vỡ những giới hạn của Big 3

Sự thống trị của Sinner không chỉ dừng lại ở số lượng danh hiệu. Anh đang sở hữu những thông số thống kê khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Với chức vô địch tại Rome, Sinner đã thiết lập kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, vượt qua chuỗi 31 trận thắng mà Djokovic từng lập được vào năm 2011. Để so sánh, những tượng đài như Roger Federer hay Rafael Nadal cũng chỉ lần lượt đạt được chuỗi 29 và 23 trận thắng liên tiếp.

Hiệu suất trong các trận đấu lớn của Sinner cũng đạt mức hoàn hảo. Anh trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mở giành chiến thắng trong cả 5 giải Masters 1000 liên tiếp. Đặc biệt hơn, trong 10 trận chung kết Masters đã tham dự, Sinner giành chiến thắng tuyệt đối 100% và thậm chí không để thua bất kỳ một set đấu nào. Phong độ này tạo ra một cảm giác áp đảo tương tự như thời kỳ đỉnh cao của Big 3, nơi mà các đối thủ thường bước vào sân với tâm lý thất bại ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Sinner ở tuổi 24

Thách thức tại Roland Garros

Chính bại tướng của anh, Casper Ruud, cũng phải thừa nhận rằng Sinner hiện tại là tay vợt "không thể bị đánh bại". Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào sự ổn định trong lối chơi và bản lĩnh tâm lý của tay vợt người Italia. Anh không chỉ sở hữu những cú đánh đầy uy lực từ cuối sân mà còn cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự cũng như tư duy chiến thuật linh hoạt.

Sau vinh quang tại Rome, mục tiêu tiếp theo của Sinner sẽ là Roland Garros. Với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt sân và vị thế của ứng viên số một, Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí dẫn đầu. Trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương, giới mộ điệu đang kỳ vọng vào sự khởi đầu của một thời kỳ "Big 1" mới, nơi Jannik Sinner đơn phương độc mã trên đỉnh cao của quần vợt thế giới.