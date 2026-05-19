Jannik Sinner lập kỳ tích lịch sử và bí quyết từ HLV Simone Vagnozzi Jannik Sinner trở thành tay vợt thứ hai thâu tóm trọn bộ 9 danh hiệu ATP Masters 1000, bên cạnh những tin tức nóng hổi về Max Verstappen và James Harden.

Jannik Sinner đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới khi trở thành tay vợt thứ hai, sau huyền thoại Novak Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập vô địch cả 9 giải đấu ATP Masters 1000. Kỳ tích này không chỉ khẳng định vị thế số một mà còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của tay vợt người Italia trên mọi mặt sân.

Lời giải cho sự thăng tiến thần tốc của Jannik Sinner

Trong cuộc chia sẻ mới nhất, Simone Vagnozzi - người đồng hành cùng Sinner từ năm 2022 - đã hé lộ nền tảng tạo nên thành công rực rỡ này. Theo Vagnozzi, chìa khóa không nằm ở những kỹ thuật xa lạ mà là sự tập trung tuyệt đối vào công việc của toàn đội ngũ.

Simone Vagnozzi (bên trái) là một trong hai HLV của Sinner

“Bí quyết của chúng tôi là dồn hết tâm trí vào công việc. Chúng tôi có thể không phải những người giỏi nhất, nhưng chúng tôi yêu thích những gì mình làm,” Vagnozzi nhấn mạnh. Ông khẳng định đam mê chính là động lực lớn nhất giúp Sinner duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt hành trình chinh phục các danh hiệu lớn.

Nỗi tiếc nuối của Rory McIlroy tại PGA Championship

Tại làng golf, cựu số một thế giới Rory McIlroy đã bày tỏ sự thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội vô địch PGA Championship. Tay golf này thừa nhận những sai lầm chiến thuật ở giai đoạn quyết định đã khiến anh phải trả giá đắt trong ngày thi đấu cuối cùng.

McIlroy chỉ ra rằng lỗi đánh vượt gậy tại lỗ 13 và việc không tận dụng được cơ hội ghi điểm birdie ở hai hố tiêu chuẩn 5 gậy là nguyên nhân trực tiếp khiến anh hụt bước. “Nếu tôi đánh chuẩn xác hơn trong những khoảnh khắc đó, cục diện giải đấu đã đi theo một hướng hoàn toàn khác,” anh chia sẻ.

James Harden và tham vọng cùng Cleveland Cavaliers

Trong khi đó tại giải bóng rổ NBA, tương lai của siêu sao James Harden dường như đã dần rõ ràng. Dù chỉ còn một năm hợp đồng trị giá 42 triệu USD, Harden được cho là sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn lâu dài với Cleveland Cavaliers thay vì ra đi dưới dạng tự do.

Tác động của Harden lên đội bóng là không thể phủ nhận khi anh là nhân tố then chốt đưa Cavaliers tiến vào chung kết miền Đông sau 8 năm chờ đợi. Sự gắn kết giữa hậu vệ này và đội bóng Cleveland đang ở mức cao nhất, hứa hẹn một bản hợp đồng mới sẽ sớm được ký kết.

Biến động tại UFC và F1: Lời khen của Jon Jones và mối lo từ Verstappen

Trên sàn võ tổng hợp, cựu vô địch UFC Jon Jones đã dành những lời tán dương đặc biệt cho sự kiện MVP MMA 1. Sau khi chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Ronda Rousey và Gina Carano, Jones đánh giá cách tổ chức của giải đấu này thậm chí còn hoàn thiện hơn cả UFC và bất kỳ sàn đấu nào khác anh từng tham dự.

Ngược lại, làng đua xe công thức 1 (F1) đang xôn xao trước thông tin Max Verstappen có thể giải nghệ sớm. Tay đua từng 4 lần vô địch thế giới đã đưa ra cảnh báo với đội đua Red Bull Racing về khả năng nghỉ hưu ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Nguyên nhân chính được cho là do Verstappen không hài lòng với những quy định mới liên quan đến động cơ F1 sắp được áp dụng.