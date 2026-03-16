Jannik Sinner lập kỳ tích sánh ngang Djokovic và Federer tại Indian Wells Với màn trình diễn áp đảo để tiến vào chung kết Indian Wells, Jannik Sinner chính thức gia nhập nhóm tay vợt huyền thoại sở hữu thống kê ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Jannik Sinner đang trải qua những ngày thi đấu thăng hoa nhất sự nghiệp tại Indian Wells. Tay vợt người Ý không chỉ giành vé vào chơi trận chung kết mà còn xác lập một cột mốc thống kê hiếm hoi, vốn trước đây chỉ thuộc về những huyền thoại như Novak Djokovic và Roger Federer.

Kỳ tích lịch sử của Jannik Sinner tại Indian Wells

Theo số liệu thống kê từ OptaAce, Jannik Sinner hiện là một trong ba tay vợt duy nhất kể từ năm 2000 lọt vào chung kết đơn nam Indian Wells mà để thua ít hơn 30 game trên suốt hành trình. Thành tích này phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của anh trước mọi đối thủ từ những vòng đầu tiên.

Sinner tìm lại phong độ

Trong lịch sử giải đấu này hơn hai thập kỷ qua, chỉ có Novak Djokovic và Roger Federer từng đạt được thông số tương tự. Đáng chú ý, cả hai tượng đài này đều có 3 lần chạm tới cột mốc trên trong sự nghiệp đỉnh cao:

Đạt thành tích thắng ít hơn 30 game vào các năm 2007, 2011 và 2015. Roger Federer: Thực hiện thành công kỳ tích này vào các năm 2004, 2017 và 2019.

Elena Rybakina đặt mục tiêu chiếm ngôi số 1 thế giới

Bên cạnh sự tỏa sáng của Sinner ở nội dung nam, Elena Rybakina cũng thu hút sự chú ý khi bày tỏ tham vọng lớn. Tay vợt số 3 thế giới, đồng thời là đương kim vô địch WTA Finals và Australian Open, khẳng định việc vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng WTA là ưu tiên hàng đầu.

Rybakina chia sẻ: "Đúng vậy, đó chắc chắn là mục tiêu lớn nhất và tiếp theo của tôi. Tôi sẽ nỗ lực thực hiện điều đó ngay trong năm nay và hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực".

Jake Paul muốn thượng đài cùng Francis Ngannou

Trong một diễn biến khác của làng thể thao đối kháng, Jake Paul đã tiết lộ đối thủ tiềm năng mà anh mong muốn chạm trán tiếp theo. Trong cuộc trò chuyện gần đây với Tổng thống Trump, Paul khẳng định không có ý định tái đấu với Joshua.

Thay vào đó, anh nhắm tới cựu vương UFC Francis Ngannou. Paul nhấn mạnh: "Tôi cần thi đấu ở hạng cân phù hợp. Tôi nghĩ Francis Ngannou là đối thủ mà bản thân muốn đối đầu nhất lúc này".

Ngoài ra, nhà vô địch đánh đôi Grand Slam Desirae Krawczyk cũng chia sẻ câu chuyện thú vị về mẹ mình – một người Philippines chính gốc. Bà đặc biệt hâm mộ tay vợt trẻ Alex Eala đến mức mong muốn được đích thân nấu những món ăn truyền thống Philippines để chiêu đãi tài năng trẻ này.