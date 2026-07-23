Jannik Sinner mất gần nửa tiền thưởng kỷ lục tại Wimbledon 2026 Dù nhận khoản tiền thưởng kỷ lục 3,6 triệu bảng cho chức vô địch Wimbledon 2026, Jannik Sinner phải nộp lại khoảng 1,6 triệu bảng do luật thuế gắt gao tại Anh.

Màn trình diễn đỉnh cao tại London giúp Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon 2026. Tuy nhiên, đằng sau chiếc cúp mạ vàng cùng số tiền thưởng kỷ lục 3,6 triệu bảng Anh là một thực tế tài chính phũ phàng: tay vợt người Ý phải ngậm ngùi chia tay gần một nửa số tiền này vì quy định thuế gắt gao của nước chủ nhà.

Hành trình thống trị và khoản tiền thưởng kỷ lục

Trận chung kết Wimbledon 2026 chứng kiến phong độ hủy diệt của Jannik Sinner khi anh vượt qua Alexander Zverev một cách thuyết phục. Trước đó tại bán kết, ngôi sao 24 tuổi cũng đè bẹp huyền thoại Novak Djokovic để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng. Chức vô địch Grand Slam sân cỏ thứ hai liên tiếp không chỉ khẳng định vị thế số 1 thế giới vững chắc của Sinner mà còn mang về khoản tiền thưởng 3,6 triệu bảng Anh, tăng khoảng 20% so với mùa giải trước.

Jannik Sinner cùng chức vô địch Wimbledon thứ 2 liên tiếp.

Cú sốc thuế 1,6 triệu bảng Anh tại xứ sở sương mù

Niềm vui chiến thắng nhanh chóng nhường chỗ cho những tính toán tài chính. Mặc dù đăng ký cư trú tại thiên đường thuế Monte Carlo (Monaco), Sinner vẫn không thể né tránh luật thuế thu nhập gắt gao của Vương quốc Anh đối với các vận động viên thi đấu trên lãnh thổ nước này. Theo tính toán của các chuyên gia tài chính, tay vợt người Ý sẽ phải nộp khoảng 1,6 triệu bảng Anh tiền thuế trước khi nhận số tiền còn lại.

Tình cảnh này không chỉ xảy ra với riêng Sinner. Tân vương đơn nữ Linda Noskova cũng đối mặt với khoản thuế lớn sau khi nâng cao danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Với một tay vợt trẻ chưa tích lũy được quá nhiều tài chính như Noskova, tác động từ khoản thuế này thậm chí còn đè nặng hơn. Hiện tại, tổng tiền thưởng sự nghiệp của Sinner đã vượt mốc 64,8 triệu USD, trong khi con số này của Noskova đạt khoảng 10,7 triệu USD.

Không chỉ Sinner mà nhà vô địch đơn nữ Linda Noskova cũng cùng chung cảnh ngộ.

Lý do khiến các ngôi sao e ngại các giải đấu tại Anh

Quy định thuế khắc nghiệt từ lâu đã trở thành bài toán đau đầu đối với các tay vợt hàng đầu thế giới. Rất nhiều ngôi sao như Taylor Fritz, Frances Tiafoe hay Ben Shelton đã quyết định lựa chọn thi đấu tại Halle (Đức) thay vì Queen's Club (Anh) trong quá trình chuẩn bị cho Wimbledon.

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick từng nhận định sự chênh lệch về thuế là yếu tố đáng cân nhắc. Theo ông, dù tiền thưởng giữa Halle và Queen's Club tương đương nhau, mức tiền thực nhận sau khi trừ thuế tại Anh có thể thấp hơn từ 40% đến 45%.

Dù vậy, Sinner vẫn có thể giảm bớt nghĩa vụ thuế bằng cách trình các hóa đơn chi phí hợp lệ như tiền trả cho đội ngũ huấn luyện, chuyên gia y tế, chi phí di chuyển và lưu trú trong 3 tuần tại Anh. Dù được khấu trừ một phần, tay vợt số 1 thế giới vẫn phải đối mặt với một trong những hóa đơn thuế lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp.