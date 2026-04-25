Jannik Sinner ngược dòng kịch tính hạ Benjamin Bonzi tại Madrid Open 2026 Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vượt qua thất bại ở set đầu để đánh bại Benjamin Bonzi với tỷ số 2-1, chính thức giành quyền vào vòng 3 Madrid Open.

Jannik Sinner đã thể hiện bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới khi lội ngược dòng đánh bại Benjamin Bonzi tại vòng 2 Madrid Open 2026. Dù để thua đáng tiếc trong loạt tie-break ở set đầu tiên, ngôi sao người Italia đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật để giành chiến thắng chung cuộc sau ba set đấu đầy kịch tính.

Cú sẩy chân bất ngờ trong set mở màn

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động thuộc về Sinner. Tay vợt người Italia liên tục dồn ép đối thủ và có tới 4 cơ hội bẻ giao bóng ngay trong những game đầu tiên. Tuy nhiên, Benjamin Bonzi đã có một ngày thi đấu kiên cường khi cứu thành công tất cả các điểm break-point bằng những cú giao bóng uy lực và các pha xử lý bình tĩnh ở vạch cuối sân.

Jannik Sinner đã có màn ngược dòng ấn tượng tại Madrid Open

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào trong loạt tie-break của set 1. Sinner mắc lỗi mini-break không đáng có và bị dẫn trước 4-1. Dù rất nỗ lực để gỡ hòa và vươn lên dẫn lại 6-5, hạt giống số 1 một lần nữa đánh mất sự tập trung, để Bonzi lật ngược thế cờ và thắng 8-6 trong loạt đấu súng cân não.

Sinner thức tỉnh và màn áp đảo trong set 2

Bước sang set đấu thứ hai, diện mạo của Sinner hoàn toàn thay đổi. Anh tăng cường độ tấn công vào các góc sân và buộc Bonzi phải di chuyển vất vả. Áp lực quá lớn khiến tay vợt người Pháp liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng và lỗi giao bóng kép đáng tiếc.

Sinner nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng điểm break quan trọng ở game thứ 4. Với tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên tới 85%, tay vợt người Italia hoàn toàn làm chủ thế trận. Anh có thêm một điểm break nữa để khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 6-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bản lĩnh nhà vô địch trong set quyết định

Set 3 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ hơn của Bonzi sau khi nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế. Tuy nhiên, đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Sinner tận dụng ngay cơ hội giành break đầu tiên trong set đấu để thiết lập lợi thế dẫn trước.

Khác với sự lúng túng trong set đầu, Sinner chơi cực kỳ chắc chắn trong các game cầm giao bóng, bảo toàn cách biệt để thắng 6-4. Chiến thắng này đưa Jannik Sinner tiến thẳng vào vòng 3 Madrid Open 2026, nơi anh sẽ đối đầu với Elmer Moeller.

Thông số kỹ thuật trận đấu