Jannik Sinner nhắm ngôi số 1 thế giới: Lợi thế lớn trước Carlos Alcaraz Tay vợt Jannik Sinner tận dụng lợi thế về điểm số để hướng tới ngôi đầu bảng xếp hạng ATP vào tháng 5, trong khi Mirra Andreeva đi vào lịch sử quần vợt thế giới.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Damir Dzumhur tại Miami Open, Jannik Sinner đã thẳng thắn chia sẻ về tham vọng vươn lên vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Italia đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hóa mục tiêu này ngay tại Rome Masters diễn ra vào tháng 5 tới.

Cuộc đua giành ngôi vương quần vợt thế giới

Hiện tại, Jannik Sinner đang nắm giữ lợi thế chiến thuật cực lớn so với đối thủ trực tiếp Carlos Alcaraz. Trong vòng hai tháng tới, tay vợt người Italia không phải chịu áp lực bảo vệ điểm số do năm ngoái anh không tham gia thi đấu trong giai đoạn này. Ngược lại, Carlos Alcaraz đang phải đối mặt với thử thách nặng nề khi phải bảo vệ hơn 2.300 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Jannik Sinner

Chia sẻ về lộ trình sắp tới, Sinner cho biết: "Tôi hiểu rõ tình huống của mình. Tôi không có điểm nào cần bảo vệ trong vòng 2 tháng tới. Ngay cả khi kết quả không như ý ở vòng sau, quỹ điểm của tôi vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của tôi là vị trí số một thế giới. Tham vọng này ảnh hưởng trực tiếp đến cách tôi tiếp cận từng trận đấu từ nay cho đến tháng 5".

Mirra Andreeva thiết lập cột mốc lịch sử

Bên cạnh sức nóng từ ATP, làng quần vợt nữ cũng chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Mirra Andreeva. Theo thống kê từ Opta, tay vợt được mệnh danh là "Sharapova mới" vừa trở thành người thứ ba trong lịch sử đạt cột mốc 30 chiến thắng tại các giải WTA 1000 trên mặt sân cứng trước khi bước sang tuổi 19.

Thành tích này giúp Andreeva sánh ngang với hai huyền thoại là Martina Hingis và Maria Sharapova. Đây là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của tài năng trẻ này trên bản đồ quần vợt chuyên nghiệp.

Max Holloway thách thức Conor McGregor

Trong một diễn biến khác tại đấu trường võ thuật hỗn hợp, Max Holloway đã công khai bày tỏ mong muốn tái đấu với Conor McGregor. Từng thất bại trước "Gã điên" vào năm 2013 theo quyết định của trọng tài, cựu vương hạng lông UFC khẳng định anh sẵn sàng đối đầu ở bất kỳ hạng cân nào để phục thù.

"Tôi vừa để thua một trận đấu trong khi McGregor đang rục rịch tái xuất. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu chúng tôi đối đầu một lần nữa. Lần này mọi thứ chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với cuộc chạm trán trước đây", Holloway nhấn mạnh.

Los Angeles Lakers nối dài mạch thắng tại NBA

Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), Los Angeles Lakers tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với chiến thắng thứ 9 liên tiếp. Đội bóng vàng - tím đã vượt qua Orlando Magic với tỉ số kịch tính 105-104.

Đáng chú ý, Luka Doncic tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của Lakers khi ghi tới 33 điểm trong trận đấu này. Chuỗi trận ấn tượng giúp Lakers củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Tây với thành tích 46 chiến thắng và 27 thất bại, tiến gần hơn tới suất dự Play-off trực tiếp.