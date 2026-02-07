Jannik Sinner nhận vai trò đại sứ Olympic và biến động kịch tính làng thể thao sáng 7/2 Sau cú sốc tại Australian Open, Jannik Sinner bất ngờ tái xuất trong vai trò đại sứ Olympic. Cùng lúc, Rafael Nadal gây chú ý với phản ứng lạ xoay quanh so sánh Big Three.

Jannik Sinner, tay vợt số một Italia, đã chính thức tạm gác lại nỗi buồn thất bại tại Australian Open để đảm nhận một sứ mệnh quốc gia quan trọng. Thay vì trở lại sân tập ngay lập tức, Sinner xuất hiện trong vai trò đại sứ cho Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina, một bước đi chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh thể thao Italia ra thế giới.

Jannik Sinner và sứ mệnh mới sau cú sốc Australian Open

Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương tại Melbourne, Jannik Sinner đã phải dừng bước sau trận bán kết kéo dài 5 set kịch tính trước Novak Djokovic. Thất bại này được coi là một nốt trầm trong sự nghiệp đang lên của tay vợt trẻ, nhất là khi anh là hy vọng lớn nhất của quần vợt xứ mì ống thời điểm hiện tại.

Sinner là ngôi sao lớn của quần vợt Italia thời điểm hiện tại

Trở về quê nhà, Sinner không chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn. Với tư cách đại sứ Thế vận hội Mùa đông, anh sẽ tham gia các hoạt động quảng bá tại Milan và khu vực Cortina. Đây là một động thái thông minh giúp tay vợt số 1 Italia giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi sân banh nỉ.

Rafael Nadal và phản ứng gây tranh cãi về thế hệ Alcaraz - Sinner

Làng quần vợt thế giới cũng đang dậy sóng trước hành động "vừa đăng đã xóa" của Rafael Nadal. Câu chuyện bắt đầu khi Patrick Mouratoglou, cựu HLV của Serena Williams, đưa ra nhận định táo bạo rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang trình diễn thứ quần vợt có chất lượng chuyên môn cao hơn cả thời đỉnh cao của bộ ba huyền thoại (Big Three): Federer, Nadal và Djokovic.

Nadal ban đầu đã phản ứng bằng một loạt biểu tượng mặt cười dưới bài đăng này, một hành động được cho là mang tính mỉa mai nhận định của Mouratoglou. Tuy nhiên, huyền thoại người Tây Ban Nha đã nhanh chóng xóa bỏ bình luận này. Trước đó, Nadal từng nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên vội vàng so sánh các tài năng trẻ với Big Three khi họ chưa đạt được sự bền bỉ trong hàng thập kỷ.

Mercedes gây áp lực lên McLaren trước thềm F1 2026

Trên đường đua tốc độ, Giám đốc điều hành McLaren, Andrea Stella, đã công khai bày tỏ sự lo ngại về bước tiến của Mercedes. Dựa trên dữ liệu từ các buổi chạy thử tại Barcelona, chiếc W17 của đội đua Áo Bạc cho thấy sự ổn định kinh ngạc và tốc độ vượt trội từ khối động cơ mới.

Dù McLaren đang là đương kim vô địch nội dung đồng đội, Stella thừa nhận Mercedes đã "thực sự nâng tầm" cuộc chơi. Việc Mercedes sở hữu lợi thế của một đội đua nhà máy (work team) giúp họ tối ưu hóa dữ liệu nhanh hơn trong bối cảnh các quy định kỹ thuật cho mùa giải 2026 sắp có những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Justin Gaethje nhắm tới tâm điểm UFC White House

Tại đấu trường UFC, võ sĩ Justin Gaethje đang tạo sức ép để có tên trong trận đấu chính tại sự kiện UFC White House vào tháng 6 tới. Sau chiến thắng thuyết phục trước Paddy Pimblett tại UFC 324, Gaethje khẳng định mục tiêu duy nhất của anh là Ilia Topuria.

Gaethje tin rằng phong cách chiến đấu rực lửa của mình là mảnh ghép hoàn hảo cho một sự kiện có tầm vóc lịch sử như UFC White House. Dù phía Topuria chưa có phản hồi chính thức, nhưng sức hút từ cặp đấu này đang khiến người hâm mộ võ thuật tổng hợp toàn cầu vô cùng phấn khích.