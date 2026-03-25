Jannik Sinner nhọc nhằn khuất phục Alex Michelsen để tiến vào tứ kết Miami Open Hạt giống số 2 Jannik Sinner phải trải qua trận đấu vất vả hơn dự kiến trước tay vợt chủ nhà Alex Michelsen để giành vé vào tứ kết Miami Open 2026 sau hai set đấu căng thẳng.

Jannik Sinner đã phải trải qua những giờ phút thi đấu đầy sóng gió trước đối thủ ít tên tuổi Alex Michelsen tại vòng 4 Miami Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, tay vợt người Italia chỉ có thể đi tiếp nhờ sự lỳ lợm và bản lĩnh thép trong các thời điểm quyết định của cả hai set đấu.

Jannik Sinner thể hiện bản lĩnh đúng lúc để vượt qua thử thách mang tên Michelsen.

Màn lội ngược dòng đẳng cấp trong set mở màn

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, Sinner bất ngờ vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Michelsen. Tay vợt người Mỹ nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để gây áp lực lên hạt giống số 2. Bước ngoặt đến ở game thứ 6 khi Michelsen bẻ giao bóng thành công để vượt lên dẫn trước 4-2.

Tuy nhiên, hy vọng gây bất ngờ của tay vợt chủ nhà sớm bị dập tắt bởi sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc từ Sinner. Tay vợt người Italia nhanh chóng đòi lại break quan trọng ở game thứ 9 để quân bình tỉ số 5-5. Thừa thắng xông lên, Sinner tận dụng sự nôn nóng của đối thủ để giành thêm một điểm break nữa ở game thứ 12, khép lại set 1 với chiến thắng 7-5.

Bản lĩnh trong loạt tie-break định đoạt

Kịch bản của set 2 diễn ra gần như tương tự khi Michelsen một lần nữa chứng minh mình không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Tay vợt người Mỹ tiếp tục có điểm break ở game thứ 6, nhưng Sinner đã phản ứng tức thì bằng cách gỡ hòa ngay khi đối thủ nắm quyền giao bóng quyết định set đấu.

Không thể phân định thắng thua sau 12 game đấu chính thức, đôi bên phải bước vào loạt tie-break cân não. Trong loạt "đấu súng" này, đẳng cấp của nhà vô địch đã lên tiếng. Sinner kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng 7-4, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 sau những giờ phút thi đấu cực kỳ nhọc nhằn.

Thống kê và đối thủ tiếp theo

Dù giành chiến thắng nhưng đây là trận đấu cho thấy Sinner vẫn còn những kẽ hở để các đối thủ khai thác. Tuy nhiên, khả năng cứu break và tận dụng cơ hội ở những thời điểm nhạy cảm chính là chìa khóa giúp anh đi tiếp. Thống kê cho thấy Sinner đã tận dụng thành công các điểm break quan trọng để lật ngược thế cờ trong cả hai hiệp.

Sau chiến thắng này, đối thủ tại vòng tứ kết của Jannik Sinner sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Frances Tiafoe và Terence Atmane. Với phong độ hiện tại, tay vợt người Italia vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ATP Masters 1000 tại Miami.