Jannik Sinner phá kỷ lục của Djokovic, Emma Raducanu gây tranh cãi tại Billie Jean King Cup Tay vợt Jannik Sinner thiết lập cột mốc lịch sử mới tại các giải Masters 1000, trong khi Emma Raducanu đối mặt với làn sóng chỉ trích vì từ chối khoác áo đội tuyển Anh.

Làng banh nỉ thế giới vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi Jannik Sinner chính thức vượt qua kỷ lục của Novak Djokovic. Trong khi đó, tại nước Anh, quyết định ưu tiên lịch thi đấu cá nhân thay vì phục vụ đội tuyển quốc gia của Emma Raducanu đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều.

Jannik Sinner thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Masters 1000

Với chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-4 trước Corentin Moutet trên sân Hard Rock Stadium, Jannik Sinner đã chính thức nâng chuỗi set thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000 lên con số 26. Thành tích này giúp ngôi sao 24 tuổi vượt qua kỷ lục cũ 24 set do huyền thoại Novak Djokovic nắm giữ.

Chuỗi phong độ thăng hoa của Sinner bắt đầu từ chức vô địch Paris Masters vào tháng 11 năm ngoái. Tính đến hiện tại, tay vợt người Ý đã sở hữu 13 trận thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000. Chia sẻ sau trận đấu, Sinner nhấn mạnh sự tập trung tối đa là chìa khóa giúp anh duy trì sự ổn định trong bối cảnh quần vợt luôn tiềm ẩn những bất ngờ.

Tranh cãi quanh việc Emma Raducanu vắng mặt tại đội tuyển Anh

Đội trưởng Anne Keothavong vừa lên tiếng xác nhận sự vắng mặt của Emma Raducanu cùng nhiều trụ cột trong danh sách tuyển quần vợt Anh tham dự Billie Jean King Cup. Tuyển Anh dự kiến sẽ hành quân tới Australia để đối đầu đội chủ nhà tại John Cain Arena trên mặt sân cứng.

Quyết định của Raducanu vấp phải sự chỉ trích vì cô đã đăng ký tham dự một giải WTA tại Linz trong cùng tuần đó. Lý do được đưa ra là thử thách trong việc sắp xếp lịch thi đấu khi giai đoạn này trùng với thời điểm khởi đầu mùa sân đất nện châu Âu, khiến các tay vợt phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa nghĩa vụ quốc gia và sự nghiệp cá nhân.

Tyson Fury nuôi hy vọng đấu Anthony Joshua, Max Holloway thách thức McGregor

Trong làng võ thuật, Tyson Fury khẳng định vẫn muốn thượng đài cùng Anthony Joshua dù trước đó ông bầu Eddie Hearn tỏ ra không mấy mặn mà. Fury tin rằng đây sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử quyền Anh và dự định sẽ xúc tiến đàm phán sau khi đối đầu với Makhmudov.

Tại UFC, Max Holloway đã công khai thách thức Conor McGregor cho sự kiện tại Las Vegas mùa hè này. Dù từng thua McGregor vào năm 2013, Holloway hiện đang thi đấu ở hạng nhẹ và sẵn sàng phục hận trước đối thủ đang chơi ở hạng bán trung.

Sân pickleball 1,5 triệu USD bị dỡ bỏ, bất ngờ lương sao NBA Nhật Bản

Tại bang California (Mỹ), một cụm sân pickleball trị giá 1,5 triệu USD đã bị tháo dỡ chỉ sau một năm xây dựng do những khiếu nại về tiếng ồn và rác thải từ cư dân. Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản bày tỏ sự ngạc nhiên khi hậu vệ Yuki Kawamura chỉ nhận mức lương hơn 354.000 USD tại Chicago Bulls (NBA), thấp hơn đáng kể so với mức 2,5 triệu USD anh từng nhận được khi thi đấu tại quê nhà.