Jannik Sinner phô diễn đẳng cấp trước Popyrin, ghi danh vào tứ kết Qatar Open Sau 85 phút thi đấu, hạt giống số 2 Jannik Sinner vượt qua Alexei Popyrin với tỷ số 2-0 (6-3, 7-5) để góp mặt tại vòng tứ kết giải tennis Qatar Open năm nay.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Qatar Open bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Alexei Popyrin. Chỉ mất 85 phút thi đấu, tay vợt người Italy đã khuất phục đối thủ khó chịu đến từ Australia với các tỷ số 6-3 và 7-5 bằng một lối chơi đầy bản lĩnh và hiệu quả.

Sinner bứt phá trong những thời khắc quyết định

Bước vào trận đấu tại vòng 2, Alexei Popyrin nhập cuộc đầy tự tin. Tay vợt người Australia duy trì sự cân bằng trong những game đầu tiên nhờ những cú giao bóng uy lực và lối đánh cuối sân mạnh mẽ. Tuy nhiên, đẳng cấp của Sinner được thể hiện rõ nét ở game thứ 6 của set 1. Tận dụng một thoáng lơ là của đối thủ, Sinner bẻ thành công game giao bóng then chốt để vươn lên dẫn trước, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-3 chỉ sau 30 phút thi đấu.

Sinner nhẹ nhàng vào tứ kết

Màn rượt đuổi kịch tính ở set 2

Sang set 2, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Popyrin nỗ lực duy trì sự ổn định trong những game giao bóng của mình. Anh liên tục bám đuổi tỷ số và tưởng chừng đã có thể kéo Sinner vào loạt tie-break cân não. Dù vậy, bản lĩnh của nhà vô địch lại một lần nữa lên tiếng ở thời điểm bản lề. Tại game thứ 11, khi tỷ số đang là 5-5, Popyrin mắc sai lầm không đáng có, tạo điều kiện cho Sinner giành break-point quan trọng. Không bỏ lỡ thời cơ, hạt giống số 2 thắng luôn game giao bóng tiếp theo để ấn định thắng lợi 7-5.

Thống kê chi tiết trận đấu

Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội của Sinner ở khả năng giao bóng và tận dụng cơ hội. Tay vợt Italy có 7 cú ace so với 4 của đối thủ, đồng thời đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên tới 79%, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào trong suốt cả trận.

Thông số kỹ thuật Alexei Popyrin Jannik Sinner Số cú Ace 4 7 Tỷ lệ giao bóng 1 trúng đích 65% 74% Điểm giao bóng 1 ăn điểm 24/33 (73%) 34/43 (79%) Tận dụng Break point 0/0 (0%) 2/3 (67%) Tổng số điểm thắng 49/109 (45%) 60/109 (55%)

Vượt qua thử thách mang tên Popyrin, Jannik Sinner chính thức ghi danh vào tứ kết Qatar Open. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 6 Jakub Mensik. Với phong độ hiện tại, Sinner đang cho thấy mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch tại giải đấu năm nay.