Jannik Sinner san bằng kỷ lục của Federer và Djokovic tại Miami Open 2026 Vượt qua Alex Michelsen để tiến vào tứ kết Miami Open, Jannik Sinner chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ những huyền thoại với chuỗi thành tích ấn tượng tại Sunshine Double.

Jannik Sinner đang khẳng định vị thế thống trị tại Miami Open 2026 bằng một phong độ ổn định đến kinh ngạc. Dù không cần chơi thứ tennis hoàn hảo nhất, tay vợt số 2 thế giới vẫn biết cách khuất phục đối thủ để tiến vào tứ kết, đồng thời san bằng hàng loạt kỷ lục của những tượng đài như Roger Federer và Novak Djokovic.

Bản lĩnh của nhà vô địch trong những thời khắc khó khăn

Chiến thắng 7-5, 7-6 trước Alex Michelsen tại vòng 4 không phải là một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn, nhưng nó lại là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh thép của Sinner. Tình thế trở nên khó khăn khi anh bị đối thủ dẫn trước 2-5 ở set hai. Tuy nhiên, bằng sự lạnh lùng và khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc, tay vợt người Ý đã lật ngược thế cờ để kết thúc trận đấu sau hai set căng thẳng.

“Giao bóng đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt ở những thời khắc quan trọng. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, tôi cần cải thiện ở những pha bóng cuối sân”, Sinner thẳng thắn chia sẻ sau trận đấu. Khả năng tự nhìn nhận và khắc phục điểm yếu ngay trong trận đấu chính là yếu tố then chốt đưa anh tiệm cận đẳng cấp của những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Gia nhập ngôi đền của những huyền thoại Sunshine Double

Với chiến thắng này, Jannik Sinner đã thiết lập nên những cột mốc thống kê vô cùng ấn tượng. Anh hiện đang sở hữu chuỗi 28 set thắng liên tiếp tại các giải đấu Masters 1000. Đáng chú ý hơn, Sinner đã chính thức trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử (tính từ năm 2000) giành được ít nhất 15 chiến thắng liên tiếp tại chuỗi giải “Sunshine Double” (bao gồm Indian Wells và Miami Open), sánh ngang với Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Sự thăng tiến của tay vợt người Ý tại hệ thống Masters 1000 cũng đạt tốc độ đáng kinh ngạc. Với việc lọt vào tứ kết Miami Open 2026, anh đã có 20 lần góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất chỉ sau chưa đầy 40 lần tham dự vòng đấu chính thức. Thành tích này giúp Sinner trở thành cái tên thứ năm đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử, sau những cái tên lẫy lừng như Stefan Edberg, Rafael Nadal, Pete Sampras và Novak Djokovic.

Sự tiến hóa của “cỗ máy chiến thắng”

Điểm đáng sợ nhất của Sinner ở thời điểm hiện tại không chỉ nằm ở sức mạnh trong các cú đánh mà còn ở tư duy thi đấu sắc sảo. Trong trận gặp Michelsen, anh đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 90% (38/42 điểm). Việc vẫn có thể giành chiến thắng khi thừa nhận “không đạt phong độ tốt nhất” cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý.

Sinner hiện đang sở hữu chuỗi 28 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt quốc tịch Mỹ. Anh cũng duy trì thành tích ấn tượng tại Miami Open khi lọt vào tứ kết trong cả 5 lần tham dự đầu tiên – một kỳ tích mà trước đó chỉ có Yannick Noah và Stefan Edberg làm được. Những con số này khẳng định Sinner đã thoát xác từ một tài năng trẻ đầy triển vọng để trở thành một thực thể kiểm soát trận đấu bằng kỷ luật chiến thuật và sự ổn định tuyệt đối.

Đối thủ tiếp theo của Jannik Sinner tại vòng tứ kết sẽ là Frances Tiafoe. Xét về lịch sử đối đầu, Sinner đang chiếm ưu thế vượt trội với tỷ số 4-1, bao gồm cả hai chiến thắng gần nhất. Với phong độ hiện tại, tay vợt số 2 thế giới đang tràn đầy tự tin để hướng tới tấm vé vào bán kết trong trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 27/3.