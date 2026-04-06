Jannik Sinner sẵn sàng đánh đổi vinh quang ATP để tuyển Italia dự World Cup Tay vợt số một thế giới bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi tuyển bóng đá quốc gia liên tiếp vắng mặt tại World Cup. Bản tin sáng 6/4 còn ghi nhận nỗi lo của Medvedev và quyết tâm từ Anthony Joshua.

Trong một chia sẻ đầy cảm xúc mới đây, Jannik Sinner đã bộc lộ nỗi đau của một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt khi chứng kiến đội tuyển Italia vắng bóng tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Tay vợt đương kim vô địch Grand Slam thậm chí sẵn sàng đánh đổi những thành tựu cá nhân để đổi lấy cơ hội cho sắc áo Thiên thanh.

Nỗi đau World Cup của Jannik Sinner

Đội tuyển Italia đã gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2026, đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp họ vắng mặt. Đối với Sinner, đây không chỉ là một vấn đề thể thao mà còn là sự nuối tiếc cho cả một thế hệ.

"Tôi rất muốn thực hiện cuộc trao đổi này vì một lý do đơn giản: có rất nhiều bạn trẻ và trẻ em chưa từng được chứng kiến Italia tham dự World Cup. Ngay cả tôi cũng vậy, vì ngày trước tôi còn quá nhỏ để theo dõi bóng đá", Sinner bộc bạch. Anh nhấn mạnh rằng hiện tại là thời điểm để thay đổi và hướng tới tương lai, dù thực tế đau lòng ở hiện tại là không thể đảo ngược.

Sinner muốn đánh đổi danh hiệu ATP để ĐT Italia được dự World Cup

Kỳ vọng Neymar và nỗi lo mặt sân của Daniil Medvedev

Cùng chung dòng cảm xúc về World Cup, tay vợt trẻ Joao Fonseca cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Neymar tại giải đấu năm 2026. Bất chấp những tranh cãi về phong độ và chấn thương, Fonseca tin rằng kinh nghiệm của Neymar là tài sản vô giá đối với đội hình Brazil.

Trong khi đó, Daniil Medvedev đang phải đối mặt với thách thức chuyên môn ngay trước thềm Monte Carlo. Tay vợt người Nga thừa nhận việc chuyển từ mặt sân cứng sang sân đất nện là một quá trình gian nan và đòi hỏi nhiều thời gian thích nghi hơn dự kiến. Medvedev chia sẻ rằng việc thi đấu quá dày đặc trên mặt sân cứng khiến cơ thể và lối chơi của anh gặp khó khăn khi phải thay đổi nhịp độ trên bề mặt sân chậm hơn.

Anthony Joshua và quyết tâm giải quyết 'mối thù' với Deontay Wilder

Ở địa hạt boxing, Anthony Joshua đã sẵn sàng thực hiện một bước đi mạo hiểm. Võ sĩ người Anh xác nhận mong muốn đối đầu với Deontay Wilder vào mùa hè này, ngay trước khi bước vào trận đấu lớn được mong chờ với Tyson Fury.

Joshua đã quay trở lại tập luyện cường độ cao và lên kế hoạch tái xuất vào tháng 7. Sau khi quan sát chiến thắng của Wilder trước Chisora, Joshua khẳng định anh muốn giải quyết dứt điểm những ân oán kéo dài giữa hai bên trên sàn đài. Đây được xem là nước đi mạo hiểm nhưng đầy tham vọng của Joshua nhằm khẳng định vị thế trước khi hướng tới trận thống nhất đai vô địch hạng nặng.