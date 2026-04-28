Jannik Sinner suýt bỏ Madrid Open và cú chốt đại chiến lịch sử Anthony Joshua vs Tyson Fury Tay vợt số một Italia Jannik Sinner tiết lộ từng cân nhắc bỏ giải Masters tại Tây Ban Nha để dưỡng sức, trong khi giới quyền Anh chấn động với xác nhận đấu Tyson Fury.

Sau một tháng Ba bùng nổ với hai danh hiệu Masters 1000 liên tiếp tại Indian Wells và Miami Open, Jannik Sinner đã trở thành tâm điểm của giới quần vợt thế giới. Tuy nhiên, đằng sau sự hiện diện của anh tại Madrid Open 2026 là một quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt về vấn đề thể lực và kế hoạch dài hơi cho mùa giải đất nện.

Jannik Sinner và triết lý bảo vệ cơ thể

Dù đang ở đỉnh cao phong độ, Jannik Sinner thừa nhận anh đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định đáp chuyến bay đến Madrid. Tay vợt người Italia cho biết anh không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi vắt kiệt sức lực vào các giải đấu liên tiếp, dẫn đến nguy cơ chấn thương dài hạn.

"Tôi phải đợi đến 3-4 ngày để quyết định có tham gia Madrid Open hay không. Tôi thức dậy và cảm thấy cơ thể khá ổn, nên nghĩ tại sao không thử?", Sinner chia sẻ về quá trình đưa ra lựa chọn. Đối với hạt giống hàng đầu này, thể trạng luôn là ưu tiên số một, vượt trên cả điểm số hay danh hiệu tức thời.

Thật bất ngờ khi Sinner từng bỏ ngỏ cơ hội dự Madrid Open

Chiến thuật của Sinner rất rõ ràng: anh sẵn sàng bỏ qua các giải đấu lớn nếu cảm thấy cơ thể quá tải. Điều này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy của một nhà vô địch Grand Slam, khi biết cách phân phối sức mạnh cho những mục tiêu quan trọng hơn như Roland Garros hay Olympic.

Nỗi buồn của Iga Swiatek và sự rút lui của Alex Eala

Tại nội dung đơn nữ, đương kim số một thế giới Iga Swiatek đã trải qua những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Sau khi buộc phải dừng bước tại vòng 3 Madrid Open vì lý do sức khỏe, tay vợt người Ba Lan đã chia sẻ sự tiếc nuối trên trang cá nhân. Swiatek thừa nhận cô không thể kiểm soát được màn trình diễn do vấn đề thể lực, nhưng khẳng định sẽ tập trung tối đa cho quá trình hồi phục để hướng tới giải đấu tại Rome (Italian Open).

Cùng chung kịch bản không trọn vẹn, tay vợt trẻ triển vọng người Philippines - Alex Eala cũng đã tuyên bố rút lui khỏi Catalonia Open ngay trong ngày khai mạc. Suất thi đấu của cô được chuyển giao cho Varvara Lepchenko. Người hâm mộ kỳ vọng Eala sẽ sớm trở lại tại Italian Open, giải đấu mà cô hy vọng sẽ tìm lại được nhịp độ thi đấu trên mặt sân đất nện sở trường.

Đại chiến Anthony Joshua vs Tyson Fury chính thức thành hình

Trong một diễn biến khác làm rúng động làng võ thuật toàn cầu, trận siêu kinh điển giữa Tyson Fury và Anthony Joshua cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chính thức. Sau nhiều năm đàm phán bế tắc và những lần khiến người hâm mộ hụt hẫng, vai trò điều phối của ông Turki Alalshikh đã mang lại bước ngoặt quyết định.

Theo các nguồn tin uy tín từ Ring Magazine, cả hai võ sĩ hàng đầu nước Anh đã ký kết hợp đồng cho trận đấu được đánh giá là lớn nhất lịch sử boxing hạng nặng hiện đại. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về danh hiệu, mà còn là lời giải cho cuộc tranh luận ai mới là ông vua đích thực của quyền Anh xứ sở sương mù.

Dự kiến, cuộc đối đầu đỉnh cao này sẽ diễn ra vào cuối năm 2026. Đây được xem là cột mốc lịch sử, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ và hứa hẹn mang về doanh thu kỷ lục cho ngành công nghiệp boxing. Việc cả Joshua và Fury chấp nhận thượng đài cho thấy quyết tâm phân định thắng thua rõ ràng trước khi bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.