Jannik Sinner thắng áp đảo Clement Tabur tại vòng 1 Roland Garros Hạt giống số 1 Jannik Sinner phô diễn đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Clement Tabur với tỷ số 3-0, chính thức ghi tên vào vòng 2 Roland Garros gặp Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros năm nay, đã có màn ra quân đầy thuyết phục khi đánh bại tay vợt chủ nhà Clement Tabur. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của hạt giống số 1 mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tay vợt người Ý cho giải Grand Slam trên mặt sân đất nện.

Sức mạnh tuyệt đối trong set mở màn

Ngay từ những phút đầu tiên, khoảng cách trình độ giữa tay vợt số 1 thế giới và đối thủ hạng 171 ATP đã được bộc lộ rõ nét. Sinner sớm bẻ game cầm giao bóng mở màn của Tabur, thiết lập thế trận áp đảo hoàn toàn. Với những cú đánh uy lực từ cuối sân và khả năng di chuyển linh hoạt, Sinner chỉ để đối thủ gỡ lại duy nhất 1 game trước khi khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 6-1.

Sinner ra quân thuận lợi

Nỗ lực phản kháng của Clement Tabur

Bước sang set 2, tay vợt nước chủ nhà Tabur bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ trận đấu và thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, sự kiên trì của anh cũng chỉ kéo dài đến game thứ 4. Bản lĩnh của Sinner giúp anh đoạt break-point quan trọng để vươn lên dẫn trước. Tỷ số 6-3 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi hạt giống số 1 luôn biết cách kiểm soát những thời điểm then chốt.

Kịch bản trong set 3 chứng kiến tinh thần chiến đấu ngoan cường nhất của Tabur. Dù liên tục bị dồn ép bởi những pha xử lý bóng hiểm hóc của Sinner, tay vợt người Pháp vẫn kiên cường cứu tới 4 match-point trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Paris. Dẫu vậy, đẳng cấp của Sinner đã lên tiếng đúng lúc khi anh ghi điểm quyết định để thắng 6-4, qua đó khép lại trận đấu sau 3 set trắng.

Thống kê và lộ trình tiếp theo

Thông số Jannik Sinner Clement Tabur Kết quả chung cuộc 3 0 Tỷ số các set 6-1, 6-3, 6-4 - Match-point cứu được - 4

Với chiến thắng chung cuộc 3-0, Jannik Sinner chính thức tiến vào vòng 2 Roland Garros. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Ý sẽ là Juan Manuel Cerúndolo. Với phong độ ổn định hiện tại, Sinner đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng chinh phục danh hiệu lớn tiếp theo trong sự nghiệp.