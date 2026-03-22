Jannik Sinner thắng áp đảo Damir Dzumhur 6-3, 6-3 tại vòng 2 Miami Open Hạt giống hàng đầu Jannik Sinner chỉ mất 1 giờ 12 phút để đánh bại Damir Dzumhur với cùng tỷ số 6-3 qua hai set, ghi tên mình vào vòng 3 Miami Open một cách thuyết phục.

Jannik Sinner đã có màn khởi đầu suôn sẻ tại Miami Open năm nay khi vượt qua Damir Dzumhur với tỷ số 2-0. Tay vợt người Ý duy trì phong độ ổn định và sức mạnh áp đảo, không cho đối thủ người Bosnia bất kỳ cơ hội nào để gây bất ngờ trong suốt 72 phút thi đấu.

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Bước vào set 1, Jannik Sinner nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều. Anh giành break sớm ngay ở ván cầm giao bóng đầu tiên của Dzumhur, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn. Dù có thời điểm Dzumhur nỗ lực bám đuổi và buộc Sinner phải cứu break-point, nhưng bản lĩnh của tay vợt top đầu đã giúp anh khép lại set đấu sau 37 phút với tỷ số 6-3.

Sinner đánh nhanh thắng nhanh ở vòng 2

Kịch bản trong set 2 diễn ra tương tự khi Sinner tiếp tục bẻ giao bóng của đối thủ ở ván thứ 3. Sự chênh lệch về trình độ được thể hiện rõ qua các pha điều bóng sâu và nặng của Sinner. Dzumhur đã rất nỗ lực cứu tới 4 điểm break ở ván thứ 5 để níu kéo hy vọng, nhưng điều đó là không đủ để ngăn cản Sinner tiến tới chiến thắng 6-3 một lần nữa.

Phân tích thống kê và bước tiếp theo

Các con số thống kê sau trận đấu cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Sinner, đặc biệt là ở khả năng giao bóng và tấn công hiệu quả. Anh ghi được tới 9 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) và thực hiện 21 điểm winner, trong khi Dzumhur chỉ có lần lượt 1 và 8.

Thông số Jannik Sinner Damir Dzumhur Tỷ số set 6-3, 6-3 - Aces 9 1 Lỗi kép 2 2 Tỷ lệ giao bóng 1 64% 66% Điểm giao bóng 1 90% 63% Điểm Break 3/9 0/1 Điểm Winner 21 8 Lên lưới thành công 10/13 0/3

Đáng chú ý nhất là hiệu suất giao bóng 1 ăn điểm của Sinner lên tới 90%, một con số cho thấy sự tự tin và chính xác tuyệt đối trong các game cầm giao bóng. Bên cạnh đó, khả năng làm chủ khu vực trên lưới với tỷ lệ thành công 10/13 cũng giúp tay vợt người Ý rút ngắn đáng kể thời gian của các pha bóng bền.

Sau chiến thắng chóng vánh này, Sinner sẽ tiến vào vòng 3 để đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Corentin Moutet và Tomas Machac. Với phong độ hiện tại, Sinner đang khẳng định vị thế là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại giải ATP Masters 1000 này.