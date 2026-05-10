Jannik Sinner thắng áp đảo tại Rome Open, san bằng kỷ lục của Roger Federer Đánh bại Sebastian Ofner tại Rome Open, Jannik Sinner chính thức san bằng chuỗi 29 trận thắng tại Masters 1000 của Roger Federer và hướng tới Career Golden Masters.

Jannik Sinner vừa có màn ra quân đầy thuyết phục tại Rome Open khi đánh bại Sebastian Ofner với tỷ số 6-3, 6-4. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt số 1 thế giới vào vòng ba mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử: san bằng chuỗi 29 trận thắng liên tiếp tại cấp độ Masters 1000 của huyền thoại Roger Federer.

Sinner đang hướng tới mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập “Career Golden Masters” ngay trên sân nhà

Sự áp đảo tuyệt đối trên sân nhà

Trong lần trở lại thi đấu trước khán giả quê nhà, Jannik Sinner đã thể hiện một phong độ hủy diệt. Tay vợt người Italia liên tục dồn ép Sebastian Ofner bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân và sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong set đầu tiên, Sinner chỉ mắc đúng 5 lỗi tự đánh hỏng, một con số minh chứng cho sự tập trung tối đa của hạt giống số 1.

Bước sang đầu set hai, sự khác biệt tiếp tục được tạo ra khi Sinner thực hiện cú bỏ nhỏ tinh tế để bẻ game giao bóng của đối thủ người Áo. Lợi thế sớm giúp anh hoàn toàn kiểm soát thế trận cho đến khi kết thúc trận đấu sau 1 giờ 31 phút tranh tài. "Cảm giác được trở lại thật tuyệt vời. Ở trận đầu tiên, điều quan trọng nhất là không thua. Trình độ sẽ dần cải thiện theo từng ngày", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Cột mốc 29 trận thắng và di sản của Federer

Chiến thắng trước Ofner giúp Sinner nâng chuỗi trận thắng tại hệ thống Masters 1000 lên con số 29. Đây là thành tích giúp anh sánh ngang với Roger Federer về chuỗi trận thắng dài thứ ba trong lịch sử hệ thống này. Hiện tại, Sinner đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch Rome Open kể từ sau danh hiệu của Adriano Panatta vào năm 1976.

Tại vòng ba, đối thủ của Sinner sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Jakub Mensik và Alexei Popyrin. Đáng chú ý, Mensik chính là tay vợt gần nhất từng đánh bại Sinner tại giải ATP 500 ở Doha vào tháng Hai vừa qua. Đây có thể là cơ hội để tay vợt số 1 thế giới đòi lại món nợ cũ trên hành trình hoàn tất bộ sưu tập "Career Golden Masters" (vô địch cả 9 giải Masters 1000).

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Jannik Sinner Sebastian Ofner Tỷ số 6-3, 6-4 - Ace 3 6 Lỗi kép 1 3 Tỷ lệ giao bóng 1 33/54 (61%) 38/67 (57%) Giao bóng 1 ăn điểm 27/33 (82%) 26/38 (68%) Tận dụng break point 2/7 (29%) 0/0 (0%) Tổng số điểm 68/121 (56%) 53/121 (44%)

Với sự ổn định trong các cú giao bóng 1 (đạt tỷ lệ ăn điểm lên tới 82%) và không để đối thủ có bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào, Sinner đang cho thấy một trạng thái tâm lý và thể lực cực tốt tại giải đấu năm nay.