Jannik Sinner thắng nghẹt thở Joao Fonseca sau hai loạt tie-break tại Indian Wells Vượt qua sức ép khủng khiếp từ tài năng trẻ Joao Fonseca, Jannik Sinner khẳng định bản lĩnh của cựu số 1 thế giới để giành vé vào tứ kết Indian Wells sau hai set đấu đầy kịch tính.

Trong một ngày thi đấu mà ranh giới giữa chiến thắng và thất bại chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ nhất, Jannik Sinner đã cho thấy lý do tại sao anh đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại Indian Wells. Đối đầu với Joao Fonseca – tay vợt Brazil đang lên hạng 35 ATP, Sinner đã phải trải qua hơn hai giờ đồng hồ thi đấu nghẹt thở để bảo toàn tấm vé đi tiếp.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Joao Fonseca trong set mở màn

Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, Joao Fonseca đã nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Tay vợt 18 tuổi không hề nao núng trước những cú đánh nặng từ cuối sân của Sinner. Trong suốt set đầu tiên, cả hai đều thể hiện khả năng giao bóng xuất sắc và cứu thành công các điểm break-point quan trọng, đưa set đấu vào loạt tie-break cân não.

Fonseca (bên trái) gây ra nhiều khó khăn cho Sinner

Ở loạt "đấu súng" đầu tiên, Fonseca liên tục dồn ép đàn anh bằng những cú thuận tay sấm sét. Tuy nhiên, Sinner với bản lĩnh của tay vợt từng giữ vị trí số 1 thế giới đã chọn thời điểm tấn công cực kỳ hợp lý. Tận dụng một sai lầm nhỏ của đối thủ ở điểm số quyết định, Sinner giành chiến thắng sít sao 8-6 trong loạt tie-break, khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy vất vả.

Bản lĩnh của Sinner ở những thời điểm quyết định

Bước sang set 2, Sinner bắt đầu tăng tốc và sớm tìm được kẽ hở trong lối chơi của đối thủ. Ở game thứ 6, anh tận dụng thành công cơ hội để bẻ game giao bóng của Fonseca, vươn lên dẫn trước. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay tay vợt người Italia, nhưng Fonseca một lần nữa chứng minh tại sao anh được coi là tương lai của tennis Brazil.

Tại game thứ 9, khi Sinner cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, Fonseca đã chơi bùng nổ để đòi lại break, đưa set đấu trở lại vạch xuất phát và một lần nữa kéo trận đấu vào loạt tie-break thứ hai. Trong thời khắc quyết định này, sự ổn định trong giao bóng đã giúp Sinner chiếm ưu thế. Với 15 cú ace cả trận cùng tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên tới 86%, Sinner đã kiểm soát hoàn toàn loạt tie-break thứ hai để thắng 7-4.

Phân tích thống kê: Chênh lệch từ những cú giao bóng

Dù Joao Fonseca đã có một trận đấu xuất sắc về mặt tinh thần và lối chơi đa dạng, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy Sinner vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kết liễu đối thủ bằng những cú giao bóng uy lực. Tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 của Sinner (86%) vượt trội so với con số 74% của Fonseca, điều này giúp anh giảm bớt áp lực trong các game cầm giao bóng.

Chỉ số Joao Fonseca Jannik Sinner Tỷ số chung cuộc 6-7 (6-8), 6-7 (4-7) 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) Aces (Giao bóng ăn điểm trực tiếp) 9 15 Lỗi kép 3 1 Tỷ lệ giao bóng 1 70% 59% Thắng điểm giao bóng 1 74% (42/57) 86% (38/44) Điểm Break thành công 50% (1/2) 25% (1/4) Tổng số điểm thắng 77 79

Chiến thắng khó nhọc này không chỉ giúp Sinner tiến vào tứ kết mà còn là lời khẳng định về tâm lý thép trong hành trình đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay Carlos Alcaraz. Tại vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Jannik Sinner sẽ là Learner Tien, một thử thách hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho tay vợt người Italia.