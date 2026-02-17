Jannik Sinner thắng tốc hành vòng mở màn Qatar Open: Bản lĩnh hạt giống số 2 Trở lại sau thất bại tại Australian Open, Jannik Sinner chỉ mất 70 phút để đánh bại Tomas Machac 6-1, 6-4, qua đó khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Doha.

Hai tuần sau trận thua 5 set đầy tiếc nuối trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open, Jannik Sinner đã nhanh chóng tìm lại mạch thắng. Tay vợt người Italia đã có màn ra mắt đầy thuyết phục tại giải ATP 500 trên mặt sân cứng Doha (Qatar) khi đánh bại Tomas Machac với tỷ số các set lần lượt là 6-1 và 6-4.

Chiến thắng kéo dài 70 phút này không chỉ giúp hạt giống số hai tiến bước vào vòng trong mà còn nâng chuỗi thắng của anh ở cấp độ ATP 500 lên 11 trận liên tiếp, duy trì phong độ ấn tượng từ các chức vô địch tại Bắc Kinh và Vienna hồi cuối năm ngoái.

Sinner lấy lại phong độ bằng màn ra mắt thuyết phục tại Qatar Open

Khả năng thích nghi trong điều kiện gió lớn

Mặc dù giành chiến thắng cách biệt, Sinner thừa nhận điều kiện thi đấu tại Doha không hề dễ dàng. “Hôm nay điều kiện có phần tệ hơn vì gió. Nhưng bạn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh trên sân. Tôi đã thi đấu vài trận trước đó nên cũng phần nào biết điều gì đang chờ đợi. Tôi cảm thấy ổn, thể lực cũng rất tốt,” tay vợt sinh năm 2001 chia sẻ sau trận đấu.

Sự ổn định là chìa khóa giúp Sinner làm chủ trận đấu. Anh chỉ để mất vỏn vẹn 6 điểm khi cầm giao bóng trong suốt cả trận. Ngay cả khi Machac nỗ lực vùng lên ở đầu set hai bằng những cú đánh winner đẹp mắt, Sinner vẫn giữ được sự bình tĩnh để hóa giải áp lực.

Sự thống trị của cặp bài trùng Sinner - Alcaraz

Trong bối cảnh hạt giống số một Carlos Alcaraz cũng góp mặt tại giải đấu lần này, Sinner đang đặt mục tiêu duy trì thế thống trị của bộ đôi này trên bản đồ tennis thế giới. Thống kê cho thấy, kể từ sau danh hiệu của Andrey Rublev tại Madrid Open hồi tháng 5/2024, chưa có tay vợt nào ngoài Sinner hoặc Alcaraz giành được chức vô địch ở các giải đấu có sự hiện diện của cả hai.

Tại vòng hai, đối thủ của Jannik Sinner sẽ là Alexei Popyrin. Tay vợt người Australia trước đó đã phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 6-0, 6-2 trước tay vợt chủ nhà Mubarak Shannan Zayid.

Thống kê chuyên môn trận đấu