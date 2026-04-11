Jannik Sinner thiết lập kỷ lục vô tiền khoán hậu, sánh ngang các huyền thoại quần vợt Jannik Sinner chính thức vượt qua Pete Sampras để đứng vào hàng ngũ những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử ATP 1000, bên cạnh các cột mốc chói lọi của Carlos Alcaraz và Scottie Scheffler.

Làng quần vợt thế giới vừa chứng kiến một bước ngoặt lịch sử khi Jannik Sinner, sau chiến thắng thuyết phục trước Auger Aliassime, đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những tay vợt có chuỗi thắng dài nhất tại các giải ATP 1000. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế số 1 hiện tại của tay vợt người Italia mà còn đưa anh tiệm cận những cột mốc vĩ đại của bộ ba quyền lực Federer - Nadal - Djokovic.

Jannik Sinner và bước nhảy vọt lịch sử tại ATP 1000

Với chiến thắng mới nhất, Jannik Sinner đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại đấu trường ATP 1000 lên con số 20. Thành tích này giúp anh chính thức vượt qua huyền thoại Pete Sampras (19 trận) để chiếm vị trí thứ tư trong danh sách những tay vợt có chuỗi thắng dài nhất lịch sử giải đấu này.

Hiện tại, trước mặt Sinner chỉ còn là những bức tường thành đồ sộ của làng quần vợt: Rafael Nadal với 23 trận thắng, Roger Federer với 29 trận và kỷ lục tuyệt đối 31 trận đang được nắm giữ bởi Novak Djokovic. Với phong độ hủy diệt như hiện tại, tay vợt người Italia hoàn toàn có khả năng đe dọa vị trí của Nadal trong tương lai gần.

Sinner sánh ngang 3 huyền thoại của làng quần vợt

Carlos Alcaraz cán mốc 300 chiến thắng tại ATP Tour

Cùng chung niềm vui với Sinner, Carlos Alcaraz cũng vừa thiết lập một cột mốc cá nhân ấn tượng. Sau khi vượt qua đối thủ khó chịu Bublik để tiến vào bán kết Monte Carlo, Alcaraz đã chính thức đạt con số 300 trận thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại ATP Tour.

Chia sẻ về thành tích này, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều bởi Bublik là một đối thủ khó lường. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thêm một lần nữa vào bán kết tại Monte Carlo và đạt mốc 300 chiến thắng. Hy vọng con số này sẽ còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa".

Lewis Hamilton bí mật thử nghiệm cùng Ferrari

Trong một diễn biến khác ở thế giới tốc độ, Lewis Hamilton đã tận dụng quãng nghỉ tháng 4 để thực hiện các bài thử nghiệm kín cùng đội đua Ferrari. Tại đường đua Fiorano, tay đua người Anh đã hoàn thành chương trình thử nghiệm lốp xe mới trên chiếc SF-26.

Thống kê cho thấy Hamilton đã hoàn thành tổng cộng 142 vòng đua, tương đương quãng đường 423km. Thời gian hoàn thành một vòng đua tốt nhất của anh được ghi nhận là 1 phút 1,031 giây, một thông số đầy hứa hẹn cho sự chuẩn bị của đội đua Scuderia.

Scottie Scheffler lập kỷ lục tiền thưởng trong làng Golf

Scottie Scheffler tiếp tục thống trị làng golf thế giới khi trở thành tay golf thứ ba trong lịch sử, đồng thời là người trẻ nhất, cán mốc 100 triệu USD tiền thưởng. Đây là kết quả của một hành trình thăng tiến thần tốc trong suốt 4 năm qua.

Thông số Chi tiết Số chiến thắng PGA Tour 20 danh hiệu Số lần ra sân 151 lần Số tuần đứng đầu bảng xếp hạng 146 tuần liên tiếp Tổng tiền thưởng Chạm mốc 100 triệu USD

Thành tích này đưa Scheffler đứng ngang hàng với hai tượng đài là Tiger Woods và Rory McIlroy, khẳng định sự thống trị tuyệt đối của anh trên bảng xếp hạng PGA Tour.

Khủng hoảng nhân sự trước trận đại chiến Denver Nuggets - OKC

Người hâm mộ bóng rổ đang đứng trước nguy cơ chứng kiến một trận "chung kết sớm" miền Đông kém hấp dẫn hơn dự kiến. Denver Nuggets sẽ bước vào cuộc đối đầu với Oklahoma City Thunder trong tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng khi cả 3 trụ cột Nikola Jokic, Jamal Murray và Aaron Gordon đều dính chấn thương.

Về phía Oklahoma City Thunder, tình hình cũng không khả quan hơn khi danh sách vắng mặt kéo dài với hàng loạt tên tuổi như Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren và Jalen Williams. Việc mất đi quá nhiều ngôi sao chủ chốt khiến cục diện trận đấu trở nên khó dự đoán và thiếu đi sức hấp dẫn vốn có của hai đội bóng top đầu.