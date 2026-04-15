Jannik Sinner thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau chức vô địch Monte Carlo 2026 Tay vợt người Ý Jannik Sinner đi vào lịch sử khi tái hiện kỳ tích của Novak Djokovic với 3 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp đầu mùa, khẳng định vị thế số 1 thế giới.

Trong thế giới tennis đỉnh cao, nơi tính ổn định là thứ xa xỉ, Jannik Sinner đang chứng minh điều ngược lại khi biến chiến thắng trở thành thói quen. Danh hiệu tại Monte Carlo Masters 2026 không chỉ là một chiếc cúp đơn thuần, mà là lời khẳng định quyền lực tuyệt đối của "cỗ máy chiến thắng" người Ý.

Sự thống trị của cỗ máy chiến thắng mới

Chiến thắng tại Monte Carlo đánh dấu sự hoàn hảo gần như tuyệt đối của Sinner trong giai đoạn khởi đầu năm 2026. Với phong độ hủy diệt, anh đã chinh phục thành công mặt sân đất nện ngay sau chuỗi thành công trên sân cứng, thiết lập nên những tiêu chuẩn mới cho thế hệ hậu Big 3.

Sinner chạm tới 5 cột mốc đỉnh cao sau Monte Carlo 2026

5 cột mốc định danh vị thế huyền thoại

Đầu tiên, Sinner chính thức gia nhập "câu lạc bộ độc quyền" cùng Novak Djokovic. Anh trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau huyền thoại người Serbia (năm 2015), giành chức vô địch tại cả 3 giải Masters 1000 đầu tiên trong một mùa giải.

Thứ hai, tay vợt người Ý đã hoàn tất cú "Sunshine Double" (vô địch Indian Wells và Miami) một cách hoàn hảo khi không để thua bất kỳ set đấu nào. Khả năng kiểm soát cường độ trận đấu của Sinner được đánh giá là ở mức tuyệt đối xuyên suốt các tuần thi đấu khắc nghiệt.

Thứ ba là khả năng thích nghi bề mặt sân đáng kinh ngạc. Việc nối tiếp chức vô địch Miami (sân cứng) bằng Monte Carlo (đất nện) cho thấy bộ kỹ năng toàn diện, giúp anh trở thành một trong số rất ít tay vợt thống trị được cả hai loại mặt sân trong thời gian ngắn.

Thứ tư, chuỗi vô địch 4 giải Masters 1000 liên tiếp (bắt đầu từ Paris 2025) với 22 trận thắng đã đưa Sinner vào top những chuỗi thắng dài nhất lịch sử. Nếu đăng quang tại Madrid, anh sẽ cân bằng kỷ lục 5 danh hiệu liên tiếp của Djokovic.

Cuối cùng, với 8 danh hiệu Masters 1000, Sinner đã cân bằng thành tích của Carlos Alcaraz. Tuy nhiên, xét về tổng số danh hiệu ATP Tour, anh đã vươn lên dẫn trước với 27 chức vô địch và chính thức trở lại ngôi vị số 1 thế giới.

Sự thán phục từ các đối thủ lớn nhất

Đẳng cấp của Sinner không chỉ thể hiện qua các con số mà còn ở sự thừa nhận từ các đối thủ trực tiếp. Ngay sau trận chung kết, Carlos Alcaraz - người thất bại với tỷ số 6-7, 3-6 - đã gửi lời chúc mừng: "Rất xứng đáng, Jannik".

Những đối thủ lớn nhất, Alcaraz, Djokovic cũng gửi tặng Sinner những lời thán phục

Đáng chú ý nhất là phản ứng từ Novak Djokovic. Huyền thoại sở hữu kỷ lục 3 Masters đầu mùa đã dành lời khen ngợi: "Rất mạnh mẽ. Giỏi lắm, Jannik". Đây được xem là sự xác nhận rằng Sinner đang chạm đến những tiêu chuẩn vàng mà Djokovic từng thiết lập trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Fabio Fognini, nhà vô địch Monte Carlo 2019, cũng bày tỏ niềm tự hào về người đàn em với lời nhắn hài hước về sự kế thừa thế hệ tennis Italy trên bản đồ thế giới.