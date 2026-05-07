Jannik Sinner thiết lập trật tự mới: Alexander Zverev thừa nhận sự vượt trội trước Carlos Alcaraz Sau chiến thắng áp đảo tại Madrid Open 2026, Jannik Sinner được Alexander Zverev đánh giá là đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của ATP Tour, bao gồm cả Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Madrid Open 2026 không chỉ bằng tỷ số cách biệt 6-1, 6-2 trước Alexander Zverev, mà còn bởi cách anh kiểm soát trận đấu một cách tuyệt đối. Chiến thắng này không chỉ mang về một danh hiệu Masters, mà còn chính thức xác lập một kỷ nguyên mới, nơi Sinner dường như đang chơi một môn thể thao khác so với phần còn lại của tour đấu.

Sự thừa nhận phũ phàng từ Alexander Zverev

Ngay sau trận chung kết, Alexander Zverev đã đưa ra những nhận định gây sốc về thực trạng của quần vợt nam hiện nay. Thay vì những lời xã giao thông thường, tay vợt người Đức thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch trình độ đang tồn tại giữa Sinner và nhóm bám đuổi.

Sinner (bên phải) được đánh giá giỏi hơn Alcaraz (bên trái)

“Tôi nghĩ có một khoảng cách lớn giữa Sinner và tất cả những người khác lúc này. Rất đơn giản thôi,” Zverev chia sẻ trong buổi họp báo. Anh nhấn mạnh rằng làng quần vợt hiện tại đang bị chia thành hai tầng rõ rệt: Sinner đứng ở đỉnh cao nhất, và tầng tiếp theo gồm Carlos Alcaraz, chính anh, và có thể là Novak Djokovic. Sự ổn định phi thường của tay vợt người Ý, với việc không để thua trận nào tại các giải Masters suốt nhiều tháng qua, chính là minh chứng rõ nét nhất cho khoảng cách này.

Carlos Alcaraz và thách thức từ sự ổn định

Dù Carlos Alcaraz thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng Sinner như hai đối trọng lớn nhất của thế hệ mới, thực tế hiện tại đang cho thấy sự lệch pha đáng kể. Alcaraz vẫn là người duy nhất từng phá vỡ sự thống trị của Sinner trong các trận đấu lớn tại Rome, US Open hay Roland Garros, nhưng vấn đề của tay vợt người Tây Ban Nha nằm ở tính liên tục.

Khi Sinner đạt đến đỉnh cao phong độ và thể lực, Alcaraz lại liên tục phải đối mặt với các vấn đề chấn thương cổ tay, buộc phải rút lui khỏi loạt giải đấu quan trọng trên sân đất nện. Sự vắng mặt của đối thủ trực tiếp nhất đã vô tình tạo điều kiện để Sinner bứt phá hoàn toàn khỏi phần còn lại về cả điểm số lẫn tâm thế thi đấu.

Biến số Novak Djokovic và trật tự mới

Giữa bối cảnh các tay vợt trẻ đang phân tầng, Novak Djokovic vẫn là một cái tên khiến mọi dự báo trở nên bất định. Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski cho rằng Djokovic là kiểu vận động viên không bao giờ tự loại mình khỏi cuộc chơi, dù anh không còn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua điểm số dài hạn.

Greg Rusedski (ảnh nhỏ) nhận định Djokovic mới là đối thủ lớn nhất của Sinner

Djokovic từng đánh bại Sinner tại Australian Open, một lời nhắc nhở rằng kinh nghiệm và bản lĩnh của huyền thoại người Serbia vẫn đủ sức phá vỡ chuỗi chiến thắng của bất kỳ ai nếu anh đạt trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, ATP Tour hiện tại không còn là cuộc đua đồng đều giữa các tay vợt hàng đầu. Trật tự mới đang hình thành với nhiều lớp riêng biệt, trong đó Jannik Sinner đóng vai trò trung tâm, ép những đối thủ như Alcaraz hay Zverev vào thế phải bám đuổi quyết liệt để không bị bỏ lại quá xa.