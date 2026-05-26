Jannik Sinner thiết lập vị thế ứng viên vô địch Roland Garros lớn nhất từ năm 2009 Tay vợt Jannik Sinner sở hữu thông số thống kê áp đảo tại Roland Garros 2026. Trong khi đó, Emma Raducanu gây thất vọng và Lewis Hamilton tỏa sáng tại chặng F1 Canada.

Đường đua đến ngôi vương Roland Garros 2026 đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối về mặt chỉ số của Jannik Sinner. Tay vợt người Ý không chỉ thể hiện phong độ cao mà còn thiết lập một cột mốc thống kê chưa từng xuất hiện trong gần hai thập kỷ qua tại làng banh nỉ thế giới.

Sinner và con số thống kê kỷ lục tại Paris

Theo dữ liệu từ Sportico, Jannik Sinner đang giữ tỷ lệ cược vô địch ở mức -275 cho giải Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay. Đây là con số cao nhất dành cho một ứng viên vô địch kể từ thời điểm Rafael Nadal thống trị Roland Garros vào năm 2009 với tỷ lệ -400. Việc các chuyên gia đặt niềm tin tuyệt đối vào Sinner cho thấy khoảng cách trình độ đáng kể mà anh đang tạo ra so với phần còn lại của giải đấu.

Những tay vợt có tỷ lệ cược vô địch cao nhất Grand Slam kể từ năm 2000

Sự kỳ vọng dành cho tay vợt này sẽ sớm được kiểm chứng khi anh chính thức ra quân đối đầu với Clement Tabur. Trận đấu dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 27/5, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình chinh phục danh hiệu lớn tiếp theo của ngôi sao người Ý.

Emma Raducanu bị "bắt bài" tại vòng một

Trái ngược với sự thăng hoa của Sinner, niềm hy vọng của quần vợt Anh quốc Emma Raducanu đã phải nhận gác vợt sớm ngay tại vòng 1 đơn nữ. Thất bại chóng vánh 0-6, 6-7 trước đối thủ xếp hạng 68 thế giới Solana Sierra đã dấy lên những lo ngại về tính ổn định trong lối chơi của nhà cựu vô địch US Open.

Phân tích trên TNT Sports, chuyên gia Johanna Konta nhận định rằng Raducanu đang dần mất đi yếu tố bất ngờ. Theo Konta, dù Raducanu vẫn giữ được đẳng cấp của một nhà vô địch Grand Slam, nhưng các đối thủ hiện tại đã nghiên cứu rất kỹ chiến thuật của cô. Việc thiếu đi những phương án dự phòng và sự đổi mới trong cách tiếp cận trận đấu khiến cô dễ dàng bị phong tỏa bởi các tay vợt có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và kỹ thuật.

Lewis Hamilton hồi sinh trong màu áo Ferrari

Tại đường đua F1, Lewis Hamilton đã mang về những tín hiệu lạc quan cho đội đua Ferrari sau màn trình diễn ấn tượng tại Canadian GP. Hamilton cán đích ở vị trí thứ hai, đánh dấu lần thứ hai anh đứng trên bục podium kể từ khi chuyển sang khoác áo đội đua lừng danh nước Ý. Người giành chiến thắng ở chặng này là Kimi Antonelli của đội Mercedes.

Điểm nhấn của chặng đua chính là cuộc so kè nghẹt thở giữa Hamilton và kình địch Max Verstappen. Dù Verstappen nỗ lực bám đuổi nhưng tay lái người Anh đã duy trì được sự tập trung tuyệt đối để bảo vệ vị trí thứ hai, đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ ba chung cuộc. Hamilton chia sẻ sau trận đấu rằng việc được tranh tài trực tiếp với một huyền thoại như Verstappen mang lại cho anh nguồn cảm hứng lớn và cảm thấy vô cùng phấn khích với hiệu suất của chiếc xe trong suốt các vòng đua tại Canada.