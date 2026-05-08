Jannik Sinner thống trị quần vợt thế giới: Thách thức lớn từ sự vắng mặt của Alcaraz Huyền thoại Rennae Stubbs tin rằng Jannik Sinner có thể duy trì mạch bất bại đến cuối năm 2026 nếu kình địch Carlos Alcaraz chưa thể trở lại thi đấu đỉnh cao.

Jannik Sinner đang thiết lập một đế chế mới trong làng quần vợt thế giới với phong độ hủy diệt. Tay vợt người Italia hiện sở hữu chuỗi 23 trận thắng liên tiếp, đồng thời thâu tóm cả 4 danh hiệu ATP 1000 gần nhất bao gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid Open. Sự thống trị này lớn đến mức giới chuyên môn bắt đầu hoài nghi về việc liệu có ai đủ sức ngăn cản anh ở thời điểm hiện tại.

Chứng kiến màn trình diễn không vết gợn của Sinner, huyền thoại Rennae Stubbs nhận định rằng ngôi sao này có thể không thua thêm một trận đấu nào từ nay đến cuối năm 2026, với một điều kiện duy nhất: Carlos Alcaraz không trở lại. Theo Stubbs, Sinner đang sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng thượng thừa và bản lĩnh kiểm soát cảm xúc trong những thời điểm quyết định của các trận chung kết.

Max Verstappen phá kỷ lục tại thử thách Super GT 500

Trên đường đua tốc độ, Max Verstappen một lần nữa khẳng định vị thế của tay đua hàng đầu thế giới. Trong một thử thách lái chiếc xe đua Super GT 500, nhà vô địch F1 người Hà Lan không chỉ hướng tới việc bám đuổi thành tích của Atsushi Miyake mà còn làm được nhiều hơn thế. Verstappen đã chính thức phá kỷ lục của tay đua hàng đầu Nhật Bản, gây kinh ngạc cho cộng đồng người hâm mộ tốc độ về khả năng thích nghi cực nhanh với các dòng xe khác nhau.

Nguy cơ trì hoãn trận đại chiến Fury - Joshua đến năm 2027

Người hâm mộ Boxing tại Anh có thể phải chờ đợi lâu hơn dự kiến để chứng kiến cuộc đối đầu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Jamie Sheldon, chuyên gia y tế từng làm việc sát sao với “Gypsy King”, dự báo trận đấu này khó có thể diễn ra sớm. Với việc cả hai võ sĩ đều có kế hoạch thượng đài riêng vào giữa năm nay, nhiều khả năng cuộc chạm trán lịch sử này sẽ bị lùi lịch sang tận năm 2027.

Căng thẳng giữa McGregor và Khamzat Chimaev

Trong làng MMA, Conor McGregor đang trở thành tâm điểm của những lời mỉa mai từ Khamzat Chimaev. Sau khi “Gã điên” bày tỏ sự quan tâm đến trận tranh đai hạng cân 185lbs giữa Chimaev và Sean Strickland, võ sĩ người Nga đã ngay lập tức lên tiếng trêu chọc. Chimaev cho rằng McGregor đang cố tình lôi kéo sự chú ý bằng cách nhắc về danh hiệu mà anh đã đánh mất từ một thập kỷ trước.

Bài toán 240 triệu USD của Los Angeles Lakers

Tại NBA, Los Angeles Lakers đang đối mặt với một quyết định mang tính sống còn về nhân sự. Austin Reaves, nhân tố quan trọng trong bộ ba cùng LeBron James và Luka Doncic, chỉ còn một năm hợp đồng. Để giữ chân ngôi sao ghi điểm này, đội bóng vùng California buộc phải cân nhắc bản hợp đồng kỷ lục trị giá 240 triệu USD trong 5 năm. Nếu không chấp nhận mức chi này, Lakers đối mặt với nguy cơ mất trắng trụ cột quan trọng nhất trong kế hoạch cạnh tranh ngôi vô địch.