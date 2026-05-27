Jannik Sinner thống trị Roland Garros: Xô đổ siêu kỷ lục của Djokovic và Agassi Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner thiết lập cột mốc lịch sử với tỷ lệ thắng 92,3%, chính thức vượt qua Novak Djokovic sau màn khởi đầu hủy diệt tại Roland Garros 2026.

Jannik Sinner đã khởi đầu chiến dịch chinh phục Roland Garros 2026 bằng một thông điệp đanh thép gửi tới phần còn lại của thế giới quần vợt. Chỉ mất 1 giờ 52 phút, ngôi sao người Ý đã khuất phục đối thủ chủ nhà Clement Tabur với tỷ số 6-1, 6-3, 6-4 trên sân Philippe-Chatrier. Chiến thắng này không chỉ đưa Sinner vào vòng 2 mà còn chính thức kích hoạt những thống kê lịch sử, đưa anh vượt qua các huyền thoại vĩ đại như Novak Djokovic và Andre Agassi.

Jannik Sinner chỉ mất 1 giờ 52 phút để giành tấm vé vào vòng 2 Roland Garros 2026

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong Kỷ nguyên Mở

Màn trình diễn của tay vợt 24 tuổi không chỉ dừng lại ở một trận thắng vòng một thông thường. Theo dữ liệu từ OptaAce, Sinner hiện đang sở hữu những con số thống kê mà giới chuyên môn mô tả là đến từ "vũ trụ khác".

Tỷ lệ thắng 92,3%: Kể từ năm 1990, Sinner đạt tỷ lệ thắng kết hợp tại các giải Grand Slam và ATP Masters 1000 cao nhất lịch sử khi đang giữ ngôi số 1 thế giới (72 thắng, 6 thua). Con số này giúp anh chính thức vượt mặt Novak Djokovic (87,7%).

Kể từ năm 1990, Sinner đạt tỷ lệ thắng kết hợp tại các giải Grand Slam và ATP Masters 1000 cao nhất lịch sử khi đang giữ ngôi số 1 thế giới (72 thắng, 6 thua). Con số này giúp anh chính thức vượt mặt Novak Djokovic (87,7%). Vượt qua Andre Agassi: Với 38 trận thắng Grand Slam dưới tư cách số 1 thế giới, Sinner đã chiếm vị trí thứ 5 trong lịch sử ATP, đẩy huyền thoại Agassi (37 trận) xuống hạng dưới.

Với 38 trận thắng Grand Slam dưới tư cách số 1 thế giới, Sinner đã chiếm vị trí thứ 5 trong lịch sử ATP, đẩy huyền thoại Agassi (37 trận) xuống hạng dưới. Thống trị tuyệt đối mặt sân đất nện: Tay vợt người Ý đã bỏ túi 18 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đỏ trong năm 2026, một khoảng cách xa vời vợi so với bất kỳ đối thủ nào khác trong mùa giải.

Sự lạnh lùng của một "chiến binh"

Điều đáng sợ nhất ở Sinner hiện tại không chỉ nằm ở 40 cú winner hay những pha ép trái sâu sắc, mà chính là tâm lý thi đấu thép. Dù liên tục xô đổ những cột mốc vĩ đại, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong phòng họp báo.

Trước những lời ca tụng, Sinner vẫn giữ tâm trạng lạnh lùng như thi đấu trên sân

"Tôi biết mình là ai và đang đứng ở đâu. Những con số thống kê thật tuyệt vời, nhưng chúng không tự động mang lại điểm số ở trận đấu kế tiếp", Sinner chia sẻ. Anh tự nhận mình là một "chiến binh" bước ra sân với áp lực khổng lồ mỗi ngày nhưng luôn biết cách kiểm soát để tập trung tối đa vào từng loạt bóng.

Con đường tiến tới Career Grand Slam

Trong bối cảnh kình địch Carlos Alcaraz đã phải rút lui vì chấn thương, cơ hội để Sinner hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam (vô địch cả 4 giải lớn) đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa kỹ thuật hoàn hảo và tư duy khiêm nhường đang biến anh thành một "cỗ máy lập trình" tối ưu trên sân đấu.

Theo lịch thi đấu từ ban tổ chức, đối thủ của Jannik Sinner tại vòng 2 sẽ là tay vợt người Argentina - Juan Manuel Cerundolo. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 28/05/2026. Với phong độ hủy diệt hiện tại, giới chuyên môn kỳ vọng tay vợt số 1 thế giới sẽ tiếp tục có một chiến thắng chóng vánh để tiết kiệm sức lực cho những vòng đấu sâu hơn.