Jannik Sinner thua ngược Juan Cerundolo tại Roland Garros: Bi kịch từ thể trạng Dẫn trước 2-0 và 5-1 ở set 3, Jannik Sinner bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nôn khan và để thua ngược 2-3 trước Juan Cerundolo, chấm dứt chuỗi 30 trận thắng liên tiếp.

Hành trình chinh phục Career Grand Slam của Jannik Sinner đã khép lại theo kịch bản không tưởng tại Roland Garros 2026. Tay vợt số 1 thế giới bất ngờ suy sụp thể lực và để thua ngược Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 ngay tại vòng hai, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ set đấu thứ ba

Sinner khởi đầu trận đấu đầy áp đảo và tưởng như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp khi dẫn trước 2-0 về set và tiếp tục dẫn 5-1 ở set thứ ba. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi tay vợt người Italia bất ngờ bị chuột rút và gặp khó khăn nghiêm trọng trong di chuyển. Anh hai lần đánh mất game cầm giao bóng khi đang đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu.

Đỉnh điểm của sự lo ngại diễn ra ở thời điểm Sinner dẫn 5-4 và bị dẫn 0-40 trong game giao bóng, anh đã phải xin chăm sóc y tế ngoài sân. Những dấu hiệu về việc nôn khan và thể trạng suy kiệt khiến hạt giống số 1 không còn là chính mình trong phần còn lại của trận đấu.

Kỳ tích của Juan Cerundolo

Tận dụng triệt để sự sa sút của đối thủ, Juan Manuel Cerundolo đã trình diễn một lối chơi kiên cường. Tay vợt hạng 56 thế giới người Argentina đã thắng tới 18 trong tổng số 20 game cuối cùng để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Chiến thắng này biến Cerundolo trở thành người đầu tiên loại hạt giống số 1 Roland Garros trước vòng ba kể từ năm 2000.

Ngược lại, với Sinner, thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 30 trận thắng liên tiếp mà còn khiến anh lỡ hẹn với mục tiêu trở thành người thứ bảy trong Kỷ nguyên Mở hoàn tất Career Grand Slam. Trước khi đến Paris, Sinner đang có phong độ hủy diệt với việc thâu tóm toàn bộ 5 danh hiệu Masters 1000 trong năm 2026.

Cận cảnh những khoảnh khắc khó khăn của Sinner

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc tay vợt số 1 thế giới vật lộn với chấn thương và thể lực suy sụp trong trận thua chấn động tại vòng 2 Roland Garros.

Thất bại của Jannik Sinner để lại khoảng trống lớn tại nhánh đấu của mình và mở ra cơ hội cho các ứng cử viên khác, đồng thời dấy lên những lo ngại về tình hình sức khỏe của tay vợt người Italia trong phần còn lại của mùa giải.