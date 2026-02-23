Jannik Sinner thừa nhận khó khăn sau thất bại sốc tại Qatar Open 2026 Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đối mặt giai đoạn thử thách sau trận thua Jakub Mensik; Ryan Garcia giành đai WBC và cam kết của Lewis Hamilton với Ferrari.

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner vừa thừa nhận đang trải qua quãng thời gian đầy thử thách sau thất bại bất ngờ tại tứ kết Qatar Open 2026. Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của ngôi sao người Ý sau khi dừng bước tại bán kết Australian Open hồi đầu năm.

Sinner và cú sốc tại Qatar Open

Trở lại thi đấu lần đầu tiên kể từ sau thất bại trước Novak Djokovic, Jannik Sinner ban đầu cho thấy phong độ ấn tượng khi vượt qua Tomas Machac và Alexei Popyrin. Tuy nhiên, hành trình của anh đã phải dừng lại đầy tiếc nuối trước Jakub Mensik.

Dù đã nỗ lực giành chiến thắng áp đảo 6-2 trong set hai để cân bằng tỷ số, Sinner vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Tay vợt người Ý thừa nhận anh đang đối mặt với những áp lực lớn về mặt phong độ trong giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy biến động này.

Sinner đang trải qua khó khăn

Kịch tính tại Dubai Tennis Championships

Tại giải Dubai Tennis Championships, trận tứ kết giữa Amanda Anisimova và Mirra Andreeva đã kết thúc trong sự xúc động mạnh mẽ. Andreeva, nhà đương kim vô địch 18 tuổi, đã không kìm được những giọt nước mắt sau khi đánh mất game giao bóng quyết định ở set ba.

Anisimova giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 5-7, 7-6(4) sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Chứng kiến đối thủ trẻ tuổi suy sụp và tự trách bản thân trên sân, Anisimova thừa nhận cô cảm thấy rất mủi lòng trước khi cả hai chia sẻ cái ôm đầy tinh thần thể thao tại lưới.

Ryan Garcia lên ngôi vô địch WBC hạng bán trung

Võ sĩ Ryan Garcia đã có màn trình diễn thăng hoa nhất sự nghiệp khi đánh bại Mario Barrios để giành đai WBC hạng bán trung tại Las Vegas. Garcia gây bất ngờ lớn khi hạ knock-out đối thủ ngay từ giây thứ 30 của hiệp thi đấu đầu tiên bằng một cú đấm phải đầy uy lực.

Trong suốt 12 hiệp đấu, tay đấm người Mỹ duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn nhờ tốc độ và sự đa dạng trong các đòn đánh. Dù Barrios nỗ lực chống đỡ kiên cường, sự chênh lệch về trình độ đã giúp Garcia lần đầu tiên bước lên đỉnh cao thế giới ở hạng cân này.

Lewis Hamilton dập tắt tin đồn rời Ferrari

Trong một diễn biến khác tại đường đua Công thức 1, Lewis Hamilton đã khẳng định sự cam kết tuyệt đối với Ferrari. Bất chấp mùa giải đầu tiên đầy khó khăn khi chỉ đứng thứ sáu chung cuộc và không có lần nào đứng trên bục podium, nhà vô địch thế giới bảy lần tuyên bố anh "không đi đâu cả".

Tay lái 41 tuổi nhấn mạnh anh đang tập trung tối đa cho giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Hamilton khẳng định sự quyết tâm trong việc đưa đội đua Italia trở lại nhóm dẫn đầu và cạnh tranh những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới.