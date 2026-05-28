Jannik Sinner tìm kiếm vinh quang tại Roland Garros 2026, Tsitsipas gặp khó Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bước vào vòng hai với phong độ hủy diệt, trong khi cựu á quân Stefanos Tsitsipas dự báo có trận đấu nhọc nhằn trước Matteo Arnaldi tại Paris.

Tâm điểm của ngày thi đấu 28/5 tại Roland Garros 2026 đổ dồn vào màn trình diễn của những hạt giống hàng đầu. Trong khi Jannik Sinner đang duy trì sự thống trị tuyệt đối trên ATP Tour, Stefanos Tsitsipas lại phải đối mặt với một thử thách về bản lĩnh trước tay vợt đang lên Matteo Arnaldi.

Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo: Sức mạnh của số một thế giới

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch bằng phong độ không thể ngăn cản. Tay vợt người Ý đang sở hữu chuỗi 30 trận thắng liên tiếp trên ATP Tour, một con số phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc ở cấp độ cao nhất. Sau màn ra quân áp đảo trước Clement Tabur với các tỷ số 6-1, 6-3, 6-4, Sinner cho thấy anh gần như không có điểm yếu khi không để đối thủ có bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng (break-point) nào.

Sinner (bên phải) được đánh giá là bài toán không có lời giải đối với Cerundolo.

Về mặt chiến thuật, Sinner đang kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng thể lực sung mãn và khả năng điều bóng cuối sân cực nặng. Những pha phản công tốc độ cao từ cả hai cánh đang biến anh thành một cỗ máy tấn công toàn diện. Roland Garros hiện là mảnh ghép Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của tay vợt 24 tuổi sau khi hoàn tất “Career Golden Masters”.

Đối thủ của anh, Juan Manuel Cerundolo, là một chuyên gia sân đất nện thực thụ với lối chơi phòng ngự bền bỉ và những cú thuận tay topspin khó chịu. Tuy nhiên, việc phải vất vả vượt qua đối thủ ngoài top 100 ở vòng một cho thấy tay vợt người Argentina khó có thể tạo nên bất ngờ trước sức ép nghẹt thở mà Sinner tạo ra. Trong lần gặp nhau duy nhất tại Wimbledon 2023, Sinner đã thắng dễ dàng sau 3 set, và kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại tại Paris.

Dự đoán: Jannik Sinner thắng 3-0.

Stefanos Tsitsipas vs Matteo Arnaldi: Bài kiểm tra bản lĩnh

Trái ngược với sự thong dong của Sinner, Stefanos Tsitsipas dự báo sẽ có một trận đấu đầy cạm bẫy trước Matteo Arnaldi. Dù sở hữu kinh nghiệm dày dạn và bộ kỹ năng đặc trưng cho sân đất nện với cú thuận tay uy lực, Tsitsipas thường xuyên gặp khó khăn trước những đối thủ có khả năng đeo bám và phản công sắc bén như Arnaldi.

Tsitsipas chạm trán đối thủ không dễ chịu là Matteo Arnaldi.

Matteo Arnaldi đang có sự thăng tiến vượt bậc sau khi bình phục chấn thương, minh chứng bằng chức vô địch Challenger Cagliari và màn ngược dòng ấn tượng trước Tallon Griekspoor ở vòng một. Lối chơi của Arnaldi dựa trên nền tảng thể lực bền bỉ và sự biến hóa trong các pha bóng ngắn, điều từng khiến Tsitsipas phải mất tới 4 set mới có thể vượt qua tại Roland Garros 2024.

Nếu Tsitsipas không duy trì được tỷ lệ giao bóng một ổn định và để trận đấu rơi vào những loạt rally dài hơi, Arnaldi hoàn toàn có thể kéo trận đấu sang set thứ 5. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng trở lại trận chung kết của tay vợt người Hy Lạp.

Dự đoán: Stefanos Tsitsipas thắng 3-2.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 28/5 (Trọng tâm)

Thời gian Trận đấu (Đơn nam/nữ) Vòng 17:00 Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo Vòng 2 17:30 Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe Vòng 2 19:30 Coco Gauff vs Mayar Sherif Vòng 2 21:00 Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Vòng 2 21:00 Felix Auger-Aliassime vs R.A. Burruchaga Vòng 2 01:15 (29/5) Arthur Rinderknech vs Matteo Berrettini Vòng 2

Các trận đấu thuộc vòng hai Roland Garros 2026 hứa hẹn mang đến những kịch bản hấp dẫn khi các hạt giống bắt đầu chạm trán những đối thủ kỵ rơ, đòi hỏi sự tập trung tối đa để bảo toàn cơ hội tiến sâu vào tuần thi đấu thứ hai.