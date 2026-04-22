Jannik Sinner và cơ hội lịch sử tại Madrid Open 2026 khi Djokovic, Alcaraz vắng mặt Sự rút lui đồng loạt của Novak Djokovic và Carlos Alcaraz mở ra con đường độc đạo cho Jannik Sinner chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ 5 liên tiếp tại Madrid Open 2026.

Giải quần vợt Madrid Open 2026 đang đối mặt với biến số lớn nhất khi hai ngôi sao hàng đầu là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đồng loạt rút lui. Sự thiếu vắng này ngay lập tức đưa Jannik Sinner vào vị thế ứng viên vô địch số một, dù bản thân tay vợt người Ý thừa nhận cảm giác tiếc nuối khi giải đấu thiếu đi những đối thủ lớn nhất để khẳng định đẳng cấp.

Tổn thất lực lượng tại Caja Magica

Novak Djokovic là người đầu tiên xác nhận không tham dự do chưa kịp phục hồi chấn thương kéo dài. Chỉ vài giờ sau, Carlos Alcaraz cũng tuyên bố chia tay giải đấu tại Madrid vì vấn đề ở cổ tay gặp phải trong quá trình thi đấu tại Barcelona. Việc hai cựu vô địch cùng vắng mặt không chỉ làm suy giảm sức hút của giải đấu mà còn phá vỡ thế cân bằng chiến thuật vốn rất được chờ đợi trong mùa đất nện năm nay.

Sinner (người đội mũ) tiếc cho giải đấu khi Alcaraz và Djokovic (từ trái qua) không thể tham dự

Trong bối cảnh đó, Jannik Sinner nghiễm nhiên trở thành hạt giống số một của giải. "Người băng" đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp, sau khi liên tục thâu tóm các danh hiệu Masters 1000 quan trọng từ đầu mùa giải.

Tham vọng thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Nếu đăng quang tại Madrid Open, Sinner sẽ sở hữu danh hiệu Masters 1000 thứ năm liên tiếp — một cột mốc lịch sử khẳng định sự thống trị tuyệt đối của anh trong nửa đầu mùa giải 2026. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới lại tỏ ra khá thận trọng trước cơ hội ngàn năm có một này.

Chia sẻ về sự vắng mặt của các kình địch, Sinner bộc bạch: "Thật đáng tiếc khi không có Carlos và Novak. Họ là hai ngôi sao lớn nhất của quần vợt hiện tại và giải đấu chắc chắn sẽ rất khác khi thiếu họ". Đối với Sinner, việc vượt qua những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất tại trận chung kết mới là thước đo chính xác nhất cho vị thế dẫn đầu mà anh đang nắm giữ.

Thử thách từ điều kiện thi đấu đặc thù

Dù được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, Madrid Open vẫn là một thách thức không nhỏ với Sinner. Điều kiện thi đấu tại đây ở độ cao lớn khiến tốc độ bóng đi nhanh và khó kiểm soát hơn so với các sân đất nện truyền thống. Thực tế, thành tích tốt nhất của tay vợt người Ý tại Caja Magica mới chỉ dừng lại ở vòng tứ kết vào năm 2024.

Bên cạnh mục tiêu vô địch, Sinner thừa nhận Madrid là bước đệm quan trọng để anh đạt trạng thái tốt nhất cho Roland Garros, giải Grand Slam quan trọng nhất trên mặt sân đất nện. "Tôi sẽ đi từng bước một. Ngay cả những trận đấu đầu tiên với các đối thủ vượt qua vòng loại cũng đã tiềm ẩn nhiều rủi ro", Sinner nhấn mạnh về sự tập trung cần thiết cho giải đấu sắp tới.