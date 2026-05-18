Jannik Sinner và Elina Svitolina đăng quang Rome Open 2026: Đỉnh cao bản lĩnh tại Foro Italico Jannik Sinner đi vào lịch sử với Career Golden Masters, Elina Svitolina hồi sinh ngoạn mục giành danh hiệu Rome thứ ba sau chiến thắng kịch tính trước Coco Gauff.

Tại thánh địa đất nện Foro Italico, Jannik Sinner và Elina Svitolina đã chứng minh đẳng cấp của những nhà vô địch thực thụ khi biến áp lực nghẹt thở thành thứ nhiên liệu bùng nổ. Trong khi Sinner hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lịch sử, Svitolina lại viết tiếp câu chuyện cổ tích về sự bền bỉ của một "bà mẹ một con" ở tuổi 31.

Sinner và Svitolina được ví như "hai viên kim cương" lấp lánh

Elina Svitolina: Tái sinh năng lượng và tinh thần chiến binh

Tám năm sau chức vô địch Rome gần nhất, Elina Svitolina trở lại ngai vàng WTA theo cách không thể thuyết phục hơn. Tay vợt người Ukraine đã vượt qua hành trình đầy chông gai khi liên tiếp đánh bại những cái tên hàng đầu hiện nay như Iga Swiatek, Elena Rybakina và cuối cùng là Coco Gauff trong trận chung kết đầy kịch tính với tỷ số 6-4, 6-7, 6-2.

Điểm nhấn trong lối chơi của Svitolina tại giải năm nay không chỉ nằm ở kỹ thuật mà là nền tảng thể lực sung mãn. Sau thất bại sớm tại Madrid Open, cô đã có quyết định táo bạo khi tạm dừng thi đấu để tái tạo năng lượng. Kết quả là một Svitolina với đôi chân thanh thoát và những cú thuận tay nặng hơn đã xuất hiện tại Rome. Trong set quyết định trước Gauff, dù bị điều bóng liên tục, cô vẫn thực hiện những cú winner xuất thần khiến cả khán đài phải bùng nổ.

Svitolina hoàn toàn có cơ hội ở Roland Garros 2026 nếu tiếp tục giữ vững tinh thần chiến binh

"Tôi có thể không trẻ hơn, nhưng tôi sẽ chiến đấu nhiều hơn họ", lời khẳng định của Svitolina sau danh hiệu Rome thứ ba trong sự nghiệp là minh chứng cho ý chí bền bỉ của một cựu binh đã chinh chiến suốt 15 năm.

Jannik Sinner: "Người băng" và cột mốc Career Golden Masters

Ở nội dung đơn nam, Jannik Sinner bước vào trận chung kết với sức ép khổng lồ từ người hâm mộ nước nhà. Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ thời Adriano Panatta (1976), quần vợt Ý mới lại thấy một tay vợt bản địa đứng trước cơ hội lên ngôi tại Rome Open. Vượt qua áp lực đó, Sinner đã đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4, 6-4 để chính thức đăng quang.

Chiến thắng này không chỉ mang về chức vô địch mà còn giúp Sinner hoàn tất Career Golden Masters – kỳ tích vô địch cả 9 giải Masters 1000 trong sự nghiệp. Đồng thời, anh cũng vượt qua kỷ lục vô địch các giải Masters liên tiếp của Novak Djokovic, củng cố vị thế số 1 thế giới trước thềm Roland Garros.

Áp lực không thể làm xao động "Người băng" Sinner

Dù có khởi đầu chệch choạc và bị dẫn trước 0-2 ở set đầu, Sinner đã thể hiện khả năng điều chỉnh chiến thuật cực nhanh. Những cú thuận tay sâu cuối sân và sự lạnh lùng trong các thời điểm quyết định (game 4-3 ở set hai) đã giúp anh đảo ngược thế trận. Khả năng phòng ngự chủ động và chuyển đổi trạng thái tấn công của Sinner hiện đang là nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ đối thủ nào trên ATP Tour.

Lời khẳng định đanh thép trước thềm Roland Garros

Danh hiệu tại Rome Open 2026 đã nâng tầm vị thế của cả hai tay vợt. Với Svitolina, cô cho thấy mình vẫn đủ khả năng cạnh tranh Grand Slam nhờ tinh thần thép. Với Sinner, anh đang bước vào vùng đất của những huyền thoại, nơi chiến thắng được xem là một điều tất yếu nhờ bản lĩnh vượt trội.

Màn trình diễn rực lửa tại Foro Italico hứa hẹn sẽ là bước đệm hoàn hảo để cả hai hướng tới những vinh quang tiếp theo tại mặt sân đất nện Roland Garros sắp tới.