Jannik Sinner và gánh nặng số 1 thế giới: Liệu 'Người băng' có tan chảy tại Wimbledon 2026? Sau cú sụp đổ thể lực tại Roland Garros và những báo cáo y tế từ Milan, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đối mặt với sự nghi ngờ về khả năng bảo vệ vị thế tại Wimbledon 2026.

Jannik Sinner, tay vợt đang giữ ngôi vị số 1 thế giới, đang bước vào chiến dịch Wimbledon 2026 với một tâm thế chưa từng có trong sự nghiệp: sự nghi ngờ. Biệt danh "Người băng" (Iceman) – vốn đại diện cho sự lỳ lợm và tinh thần thép của ngôi sao người Ý – đang đứng trước thử thách cực đại sau những diễn biến bất ổn cả về thể chất lẫn tâm lý trong thời gian gần đây.

Cú sụp đổ tại Paris và kết quả kiểm tra từ Milan

Mọi dấu hỏi bắt đầu bùng phát từ vòng 2 Roland Garros, nơi Sinner đã có một trong những thất bại khó tin nhất lịch sử giải đấu. Dù dẫn trước Juan Manuel Cerundolo 2 ván và đang tiến sát chiến thắng với tỷ số 5-1 ở ván thứ 3, cơ thể của Sinner bất ngờ "đóng băng". Anh bị chóng mặt, kiệt sức và thua ngược trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tay vợt người Ý sau đó đã mô tả cảm giác này như việc "đâm sầm vào một bức tường".

Ngay sau khi rời Paris, Sinner đã phải nhập viện khẩn cấp tại Milan để thực hiện hàng loạt kiểm tra chuyên sâu về tim mạch, bao gồm điện tâm đồ và chụp MRI tim. Theo báo cáo từ tờ La Gazzetta dello Sport, dù không phát hiện tổn thương cơ học nguy hiểm, các bác sĩ xác nhận Sinner đã rơi vào trạng thái suy kiệt hoàn toàn. Đây là hệ quả của chuỗi cày ải 29 trận liên tiếp trong vòng 71 ngày, kết hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Áp lực từ chiếc ghế số 1 thế giới

Dù các chỉ số thể chất dần ổn định, giới chuyên gia tin rằng "tâm bệnh" mới là rào cản lớn nhất của Sinner hiện tại. Trên chương trình podcast Love All, huyền thoại Kim Clijsters phân tích rằng hội chứng lo âu (Anxiety) từ áp lực bảo vệ vị trí số 1 thế giới đã khiến cơ thể Sinner tự động phát ra tín hiệu "đình công".

Đáng chú ý, huyền thoại Boris Becker đã thẳng thắn gạch tên Sinner khỏi vị trí ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Wimbledon 2026. Sự bất ổn về thể trạng và tâm lý khiến anh bị đánh giá thấp hơn những đối thủ trực tiếp như Carlos Alcaraz hay Alexander Zverev.

Sau những gì Sinner trải qua, Becker (ảnh nhỏ) tin rằng tay vợt Ý không còn là ứng viên số 1 ở Wimbledon

Wimbledon 2026: Chiến thuật lùi một bước để tiến ba bước

Để đối phó với tình hình hiện tại, Sinner đã đưa ra quyết định táo bạo: hủy bỏ toàn bộ các giải đấu chính thức trên sân cỏ để tập trung hồi phục. Thay vào đó, anh chỉ tham dự giải biểu diễn ngắn Giorgio Armani Tennis Classic tại London để duy trì cảm giác bóng mà không chịu áp lực điểm số.

Việc không còn được đánh giá là ứng viên số 1 vô tình lại trở thành một "sự giải thoát" về mặt tâm lý cho Sinner. Khi ánh nhìn của giới truyền thông đổ dồn vào tân vương Roland Garros – Alexander Zverev, "Người băng" có thể âm thầm tích lũy năng lượng để chứng minh bản lĩnh của một nhà vua đích thực tại All England Club, bắt đầu từ ngày 29/6 tới.

Thống kê đáng chú ý của Jannik Sinner trước Wimbledon 2026