Jannik Sinner vào bán kết Indian Wells 2026: Xác lập kỷ lục vượt Djokovic và Alcaraz Đánh bại Learner Tien 6-1, 6-2, Jannik Sinner không chỉ vào bán kết Indian Wells 2026 mà còn chính thức vượt qua Novak Djokovic về số trận thắng tại Grand Slam và Masters 1000.

Jannik Sinner tiếp tục phong độ hủy diệt tại Indian Wells 2026 khi vượt qua tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien sau hai set chóng vánh. Chiến thắng không chỉ đưa tay vợt người Ý vào bán kết mà còn giúp anh độc chiếm vị trí số một về số trận thắng tại các giải đấu lớn (Grand Slam và Masters 1000) tính từ đầu thập kỷ này.

Sinner áp đảo hoàn toàn tại tứ kết

Trận tứ kết tại California diễn ra với kịch bản một chiều khi Jannik Sinner hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tay vợt đương kim vô địch Australian Open chỉ mất hai set với các tỷ số 6-1 và 6-2 để khuất phục Learner Tien. Trong suốt cả trận đấu, Sinner gây áp lực cực lớn lên các game cầm giao bóng của đối thủ, khiến nhà vô địch Next Gen ATP Finals chỉ có thể giành được vỏn vẹn 3 game thắng.

Sinner (mũ trắng) thắng áp đảo Tien (mũ cam) ở trận tứ kết Indian Wells 2026

Mặc dù giành chiến thắng áp đảo, Sinner vẫn dành những lời khen ngợi cho sự tiến bộ của tay vợt 20 tuổi. Ông vua mới của làng tennis Ý nhận định: "Cậu ấy đang cải thiện rất nhiều về thể lực. Các cú đánh cuối sân ngày càng mạnh hơn. Trong tương lai, Tien sẽ là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại". Về phía Learner Tien, dù dừng bước, đây vẫn là giải đấu thành công khi anh lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Masters 1000 sau khi đánh bại những tên tuổi như Ben Shelton.

Thiết lập cột mốc thống kê vô tiền khoáng hậu

Điểm nhấn lớn nhất sau trận đấu không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà là cột mốc lịch sử mà Sinner vừa chạm tới. Tính từ năm 2020 đến nay, Jannik Sinner đã chính thức đạt con số 189 trận thắng tại hai hệ thống giải đấu quan trọng nhất là Grand Slam và ATP Masters 1000.

Sinner (bên phải) có thông kê vượt trội so với Alcaraz (giữa) và Djokovic (bên trái)

Con số này giúp anh vượt qua Alexander Zverev (188 trận) và đặc biệt là hai đối thủ lớn nhất: Novak Djokovic (187 trận) và Carlos Alcaraz (178 trận). Thống kê này minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của Sinner trên mọi mặt sân trong suốt 5 năm qua.

Tay vợt Số trận thắng (Grand Slam & Masters 1000 từ 2020) Jannik Sinner 189 Alexander Zverev 188 Novak Djokovic 187 Carlos Alcaraz 178

Tại vòng bán kết Indian Wells 2026, Jannik Sinner sẽ đối đầu với Alexander Zverev. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải đấu khi cả hai đang là những người có phong độ cao nhất ATP Tour hiện tại. Sinner đang nắm lợi thế đối đầu với tỷ số 6-4 và chưa để thua bất kỳ set đấu nào từ đầu giải, mở ra cơ hội lớn để lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại California.