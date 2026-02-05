Jannik Sinner vào chung kết Madrid Open 2026 sau chiến thắng áp đảo trước Arthur Fils Tay vợt người Italia Jannik Sinner khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại Arthur Fils 6-2, 6-4 chỉ trong 87 phút để ghi tên mình vào trận chung kết Madrid Open 2026.

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Madrid Open 2026 khi đánh bại tài năng trẻ người Pháp Arthur Fils trong trận bán kết đơn nam. Chỉ mất 87 phút, hạt giống người Italia đã cụ thể hóa sự áp đảo về mặt trình độ và tâm lý để tiến gần hơn tới ngôi vương.

Sự áp đảo tuyệt đối trong set mở màn

Bước vào trận đấu, Arthur Fils bộc lộ rõ sự lúng túng về mặt tâm lý. Ngay từ game giao bóng đầu tiên, tay vợt người Pháp đã phải vất vả cứu break-point. Ngược lại, Jannik Sinner thi đấu với sự chính xác của một cỗ máy, liên tục điều bóng sâu về hai góc sân khiến đối thủ rơi vào trạng thái bị động.

Jannik Sinner duy trì phong độ cực cao để tiến vào trận chung kết.

Sức ép nghẹt thở từ Sinner khiến Fils liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng. Tay vợt người Italia nhanh chóng tận dụng cơ hội để bẻ liền hai game giao bóng ở ván 3 và ván 5, nới rộng cách biệt lên thành 5-1. Với bản lĩnh của tay vợt hàng đầu, Sinner không mắc sai lầm nào để khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-2.

Sai lầm chiến thuật của Arthur Fils

Sang set thứ hai, Arthur Fils nỗ lực cải thiện cảm giác bóng và thi đấu sòng phẳng hơn. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của tay vợt người Pháp là lựa chọn lối chơi đôi công bền bỉ sau vạch cuối sân – vốn là sở trường của Sinner. Dù đã cứu thành công 2 nguy cơ mất break ở game thứ 5, nhưng Fils vẫn không thể đứng vững trước những cú điều bóng hiểm hóc của đối thủ.

Bước ngoặt xảy ra ở game thứ 9 khi Sinner tăng tốc và có được điểm break quan trọng. Cầm giao bóng ở game quyết định, tay vợt người Italia lạnh lùng dứt điểm trận đấu với tỷ số 6-4 trong set 2, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Phân tích số liệu chuyên sâu

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự vượt trội của Sinner ở khả năng tận dụng giao bóng. Anh đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 88% (21/24) và giành được 3/6 điểm break. Trong khi đó, Fils dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào trong suốt cả trận đấu.

Thông số trận đấu Jannik Sinner Arthur Fils Tỷ số set 6-2, 6-4 - Aces 4 3 Lỗi kép 1 2 Tỷ lệ giao bóng 1 52% 49% Giao bóng 1 ăn điểm 88% 70% Giao bóng 2 ăn điểm 68% 45% Điểm Break thành công 3/6 0/0 Tổng số điểm thắng 62/107 45/107

Chiến thắng này không chỉ đưa Jannik Sinner vào trận chung kết Madrid Open 2026 mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của anh trên mặt sân đất nện năm nay. Đối thủ của Sinner trong trận tranh chức vô địch sẽ sớm được xác định sau cặp bán kết còn lại.