Jannik Sinner vô địch Miami Open 2026: Kỷ lục Sunshine Double hoàn hảo nhất lịch sử Đánh bại Jiri Lehecka để đăng quang tại Miami Open 2026, Jannik Sinner trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử hoàn tất Sunshine Double mà không để thua bất kỳ set đấu nào.

Trận chung kết Miami Open 2026 kết thúc mà không có những cao trào kịch tính nghẹt thở, nhưng lại để lại dư âm về một sự thống trị tuyệt đối. Jannik Sinner đã giành danh hiệu theo cách không thể thuyết phục hơn, khẳng định vị thế của một tay vợt đang ở đẳng cấp mà phần còn lại của thế giới tennis dường như chưa thể chạm tới.

Cú Sunshine Double không tì vết

Với chiến thắng 6-4, 6-4 trước Jiri Lehecka, Jannik Sinner đã chính thức hoàn tất cú đúp danh hiệu tại Indian Wells và Miami Open (thường gọi là Sunshine Double). Tuy nhiên, điểm khiến chiến tích này trở nên độc nhất vô nhị chính là sự hoàn hảo trong từng set đấu.

Sinner vô địch Sunshine Double mà không thua set nào

Xuyên suốt hành trình tại cả hai giải Masters 1000 danh giá này, tay vợt người Ý không để thua một set đấu nào. Đây là kỳ tích mà ngay cả những tượng đài như Roger Federer hay Novak Djokovic cũng chưa từng thực hiện được trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Hiện tại, Sinner đã kéo dài chuỗi vô địch Masters 1000 liên tiếp mà không mất set lên con số 3.

Bản lĩnh trong những thời điểm quyết định

Trong trận chung kết, Jiri Lehecka không hề chơi tệ, nhưng anh hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ mà Sinner kiểm soát. Tay vợt người Ý thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc từ vạch baseline cho đến các tình huống giao bóng. Đáng chú ý nhất là khả năng hóa giải áp lực: Sinner cứu thành công tình huống 0-40 ở đầu trận và thi đấu bùng nổ trong game bản lề khi tỷ số đang là 4-4 ở set hai.

Sự chính xác và lạnh lùng của Sinner khiến mọi nỗ lực của đối thủ trở nên vô vọng. Anh luôn có câu trả lời nhanh gọn cho mọi bài toán mà Lehecka đặt ra, biến trận chung kết thành một màn trình diễn cá nhân đầy thuyết phục.

Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ

Danh hiệu tại Miami đưa Sinner trở thành người đầu tiên kể từ sau Roger Federer (2017) hoàn tất được Sunshine Double. Tuy nhiên, các con số thống kê đằng sau chức vô địch này mới thực sự gây choáng ngợp:

34 set thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000.

set thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000. 17 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. 75 chiến thắng trên mặt sân cứng tại Masters 1000 (đạt mốc nhanh nhất lịch sử, vượt qua tiền bối Andre Agassi).

chiến thắng trên mặt sân cứng tại Masters 1000 (đạt mốc nhanh nhất lịch sử, vượt qua tiền bối Andre Agassi). 7 danh hiệu Masters 1000 đầu tiên đều giành được trên mặt sân cứng (san bằng kỷ lục của Michael Chang và Andy Murray).

Bất chấp những cột mốc vĩ đại, Sinner vẫn giữ thái độ khiêm tốn đặc trưng. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết: "Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều này. Sunshine Double là một thử thách cực kỳ khó khăn, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã vượt qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế số 1 của Sinner mà còn là lời tuyên chiến mạnh mẽ gửi tới Carlos Alcaraz và các đối thủ khác trong mùa giải đất nện sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, Sinner dường như đang chơi thứ tennis của riêng mình, nơi kỷ lục chỉ là hệ quả tất yếu của sự hoàn hảo.