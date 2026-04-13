Jannik Sinner vô địch Monte Carlo 2026: Nhan sắc bạn gái Laila Hasanovic gây sốt Vượt qua Carlos Alcaraz để lên ngôi vương Monte Carlo Masters 2026, Jannik Sinner còn gây chú ý với khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc bên bạn gái người mẫu Laila Hasanovic.

Chung kết Monte Carlo Masters 2026 không chỉ cống hiến một màn so tài đỉnh cao giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz mà còn biến khán đài thành tâm điểm truyền thông. Sự xuất hiện của Laila Hasanovic, bạn gái của Sinner, đã tạo nên một sức hút đặc biệt, làm tăng thêm sức nóng cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Sinner vốn kín tiếng nhưng lần này không ngại công khai chuyện tình cảm với Laila Hasanovic

Điểm tựa tinh thần sau chức vô địch kịch tính

Trong bầu không khí rực lửa tại Monaco, Jannik Sinner đã thể hiện bản lĩnh của tay vợt số một thế giới khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 7-6, 6-3. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Sinner đã tiến thẳng lên khán đài để chia sẻ niềm vui cùng đội ngũ của mình. Đặc biệt, cái ôm đầy cảm xúc giữa anh và Laila Hasanovic đã nhanh chóng trở thành hình ảnh "đắt giá" nhất giải đấu năm nay.

Hasanovic, người mẫu Đan Mạch từng lọt vào chung kết Miss Universe Denmark 2019, đã đồng hành cùng Sinner trong suốt hành trình chinh phục danh hiệu. Phong cách thời trang tinh tế cùng nhan sắc cuốn hút của cô đã khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ, khẳng định vị thế của một trong những nàng WAGs đẳng cấp nhất làng banh nỉ hiện nay.

Sự hiện diện tại khu vực VIP cùng dàn sao

Trên khán đài Monte Carlo Country Club, Hasanovic không hề né tránh ống kính máy quay. Cô xuất hiện nổi bật trong khu vực VIP bên cạnh ngôi sao đua xe F1 George Russell và bạn gái Carmen Mundt, tạo nên một sự kết hợp ấn tượng giữa các tên tuổi lớn trong làng thể thao và giải trí.

Giống phong cách Sinner, bạn gái Laila cũng không quá ồn ào trước truyền thông

Mặc dù Sinner vốn là người kín tiếng và từng có thời gian phủ nhận chuyện tình cảm để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng sự hiện diện công khai của Hasanovic tại Monaco cho thấy mối quan hệ của cả hai đang ở giai đoạn bền chặt. Sinner từng chia sẻ: "Tôi muốn bảo vệ những người thân khỏi sự chú ý quá mức", nhưng tại nơi anh sinh sống từ năm 2020, anh đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ niềm hạnh phúc cá nhân.

Hậu phương vững chắc của nhà vô địch

Việc Laila Hasanovic có mặt tại Monaco mang nhiều ý nghĩa đối với tay vợt người Ý, nhất là khi cô từng lỡ hẹn với chiến tích "Sunshine Double" trước đó của anh. Hình ảnh cô vỡ òa khi Sinner khép lại trận chung kết cho thấy một góc nhìn đầy cảm xúc về đời sống phía sau sân đấu của một vận động viên chuyên nghiệp.

Dưới đây là những khoảnh khắc ấn tượng của Laila Hasanovic tại Monte Carlo Masters 2026: