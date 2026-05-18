Jannik Sinner vô địch Rome Open: Hoàn tất Career Golden Masters và kỷ lục vô tiền khoáng hậu Đả bại Casper Ruud tại chung kết Rome Open, Jannik Sinner chính thức trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử sau Novak Djokovic hoàn tất trọn bộ 9 danh hiệu Masters 1000.

Jannik Sinner vừa tạo nên một cột mốc lịch sử tại Rome Open khi đánh bại Casper Ruud với tỷ số 2-0 (6-4, 6-4) trong trận chung kết kịch tính. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt số 1 thế giới đăng quang trên quê nhà mà còn đưa anh gia nhập câu lạc bộ độc nhất vô nhị cùng Novak Djokovic: những người sở hữu danh hiệu "Career Golden Masters" - vô địch trọn bộ 9 giải Masters 1000 khác nhau trong sự nghiệp.

Sự thống trị tuyệt đối của tay vợt số 1 thế giới

Trận chung kết tại Rome diễn ra dưới áp lực nghẹt thở, nơi Jannik Sinner thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Chỉ mất 1 giờ 44 phút, ngôi sao người Italia đã khuất phục Casper Ruud bằng những cú đánh cuối sân đầy uy lực và khả năng điều tiết trận đấu thông minh. Dù không phải là một trận đấu hoàn hảo về mặt kỹ thuật, Sinner vẫn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn để bảo vệ thành công lợi thế.

Djokovic và Sinner hiện là hai tay vợt duy nhất trong lịch sử hoàn tất Career Golden Masters

Với danh hiệu này, Sinner đã chính thức hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ 5 giải Masters 1000 đầu mùa trong năm 2026, bao gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo, Madrid Open và Rome Open. Đáng chú ý, đây cũng là chức vô địch Masters 1000 thứ sáu liên tiếp của anh, một kỷ lục chưa từng có trong kỷ nguyên Open.

Sự công nhận từ huyền thoại Novak Djokovic

Ngay sau khoảnh khắc đăng quang của người đàn em, Novak Djokovic đã gửi lời chúc mừng công khai. Tay vợt người Serbia, người đầu tiên hoàn tất bộ sưu tập Golden Masters vào năm 2018 tại Cincinnati Open, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Chúc mừng Jannik! Thật ấn tượng. Chào mừng đến với câu lạc bộ đặc biệt”.

Sinner bắt đầu hành trình chinh phục các giải Masters từ Canadian Open 2023. Chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, anh đã san bằng thành tích mà Djokovic phải mất hơn một thập kỷ mới đạt được. Sự thăng tiến thần tốc này khẳng định vị thế không thể lay chuyển của Sinner trong làng banh nỉ hiện tại.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục tại Rome Open

Chiến thắng trước Ruud cũng giúp Sinner vượt qua một loạt cột mốc lịch sử khác. Anh hiện sở hữu chuỗi 34 trận thắng liên tiếp tại cấp độ Masters 1000, phá vỡ kỷ lục cũ 31 trận do chính Djokovic thiết lập. Bên cạnh đó, Sinner trở thành tay vợt người Italia đầu tiên lên ngôi tại Rome Open sau 50 năm, kể từ thời của Adriano Panatta năm 1976.

Thống kê Jannik Sinner Kỷ lục cũ Số Masters 1000 liên tiếp 6 5 (Djokovic) Chuỗi trận thắng Masters 34 31 (Djokovic) Danh hiệu trên sân đất nện cùng năm 3 (Monte Carlo, Madrid, Rome) Rafael Nadal (2010)

Nhìn lại hành trình vừa qua, Sinner chia sẻ trong sự xúc động: “Năm nay đúng 50 năm kể từ lần cuối một tay vợt Italia vô địch ở đây, tôi thực sự rất hạnh phúc. Hai tháng rưỡi qua thật không thể tin nổi”. Trong khi đó, Casper Ruud cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của đối thủ khi khẳng định những gì Sinner đang làm là “khó có thể diễn tả bằng lời”.

Mục tiêu mới trên bảng xếp hạng lịch sử

Với 5 danh hiệu Masters 1000 chỉ tính riêng trong mùa giải này, Sinner đang đứng trước cơ hội rất lớn để phá vỡ kỷ lục 6 chức vô địch Masters trong một năm dương lịch của Novak Djokovic. Hiện tại, phong độ của tay vợt Italia cho thấy anh hầu như không có đối thủ xứng tầm trên mọi mặt sân, từ sân cứng đến sân đất nện.

Sự trỗi dậy của Sinner không chỉ là thành công cá nhân mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ của quần vợt thế giới. Sau thời đại của Big 3, Jannik Sinner đang viết nên những trang sử mới bằng một sự ổn định và đẳng cấp đáng kinh ngạc.