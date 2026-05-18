Jannik Sinner vô địch Rome Open: Hoàn tất Golden Masters và kỳ tích 50 năm lịch sử Đả bại Casper Ruud sau hai set đấu đầy bản lĩnh, Jannik Sinner chính thức hoàn tất bộ sưu tập Golden Masters và trở thành người Ý đầu tiên vô địch Rome Open sau nửa thế kỷ.

Jannik Sinner vừa đi vào lịch sử quần vợt thế giới sau chiến thắng thuyết phục trước Casper Ruud tại trận chung kết Rome Open. Tay vợt số 1 thế giới không chỉ khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối mà còn hoàn tất cột mốc "Golden Masters" danh giá – điều mà trước đó chỉ có huyền thoại Novak Djokovic làm được.

Kỳ tích 50 năm của quần vợt Italia

Với chiến thắng cùng tỷ số 6-4 trong cả hai set đấu, Sinner đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đúng nửa thế kỷ của nước chủ nhà tại Rome. Kể từ sau chức vô địch của Adriano Panatta vào năm 1976, người hâm mộ Italia mới lại được chứng kiến một tay vợt nước nhà nâng cao chiếc cúp bạc tại Foro Italico.

Sinner giành danh hiệu Masters 1000 thứ 6 liên tiếp

Bản lĩnh trước "ông vua sân đất nện" mới

Casper Ruud bước vào trận chung kết với vị thế là tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất trên mặt sân đất nện kể từ năm 2020. Tay vợt người Na Uy đã khởi đầu đầy hứa hẹn khi bẻ giao bóng của Sinner ngay trong hai game đầu tiên, tạo nên áp lực cực lớn lên hạt giống số 1.

Tuy nhiên, Sinner đã chứng minh vì sao anh đang là tay vợt khó bị đánh bại nhất hành tinh. Anh lập tức đòi lại break-point để đưa set một trở lại thế cân bằng trước khi kết thúc với phần thắng 6-4. Sang set hai, Sinner giành break ngay game đầu tiên và duy trì sự ổn định kinh ngạc để khép lại trận đấu.

Thống kê chuyên môn trận chung kết

Thông số Jannik Sinner Casper Ruud Tỷ số các set 6-4, 6-4 - Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 2 3 Lỗi kép 0 2 Tỷ lệ giao bóng 1 64% 58% Điểm giao bóng 1 83% 65% Tận dụng Break point 3/5 (60%) 1/2 (50%) Tổng số điểm thắng 66 53

Hướng tới kỷ lục tại Roland Garros

Chiến thắng tại Rome đánh dấu danh hiệu Masters 1000 thứ 6 liên tiếp của Jannik Sinner, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại của anh lên con số 29 trận. Đây là bước chạy đà hoàn hảo trước khi tay vợt người Italia bước vào Roland Garros – giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện khởi tranh vào cuối tuần tới.

Trong bối cảnh kình địch Carlos Alcaraz vắng mặt, Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để thâu tóm trọn bộ sưu tập danh hiệu lớn và khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình trong kỷ nguyên mới của làng banh nỉ thế giới.