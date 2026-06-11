Jannik Sinner vướng thị phi sau khi rời viện: Từ tranh cãi với Alcaraz đến sự so sánh bất công với Zverev Jannik Sinner đối mặt áp lực truyền thông sau khi rời viện. Các phát ngôn từ lãnh đạo tennis Ý và chuyên gia đang đẩy anh vào tranh cãi về Alcaraz và Zverev.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất từ đầu mùa giải. Dù vừa rời bệnh viện San Raffaele tại Milan sau đợt kiểm tra y tế khẩn cấp, ngôi sao người Ý không được hưởng sự yên bình cần thiết để hồi phục. Thay vào đó, anh trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt từ giới chuyên môn và lãnh đạo quần vợt nước nhà liên quan đến các kình địch Carlos Alcaraz và Alexander Zverev.

Sự suy kiệt thể lực sau thất bại tại Roland Garros

Chỉ vài ngày sau trận thua bất ngờ trước Juan Manuel Cerundolo tại vòng 2 Roland Garros, Sinner đã phải thực hiện các xét nghiệm máu và tim mạch chuyên sâu. Giáo sư Alberto Zangrillo, người trực tiếp theo dõi, xác nhận tay vợt sinh năm 2001 bị suy sụp thể lực cấp tính do mất ngủ kéo dài và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Paris.

Hệ quả là Sinner buộc phải rút lui khỏi các giải đấu sân cỏ tiền Wimbledon để tập trung hồi phục. Tuy nhiên, sự vắng mặt trên sân đấu không thể giúp anh tránh khỏi những ồn ào từ hậu trường, khởi nguồn từ chính những người đứng đầu tổ chức quần vợt quốc gia.

Tranh cãi không đáng có từ phát ngôn của lãnh đạo tennis Ý

Ông Angelo Binaghi, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Ý, đã vô tình đẩy học trò vào thế khó khi có những so sánh về phong cách sống giữa Sinner và Carlos Alcaraz. Trong nỗ lực đề cao sự khiêm tốn của Sinner sau khi giành 9 danh hiệu Masters 1000, ông Binaghi tuyên bố: "Không giống như Alcaraz, Sinner sẽ không bao giờ vung tiền mua một chiếc du thuyền trị giá 6 triệu Euro".

Sinner (giữa) bỗng dưng bị lôi vào chủ đề bàn tán về Alcaraz (bên phải) và Zverev (bên trái) dù chẳng hề liên quan

Phát biểu này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế trên các nền tảng Reddit và X. Đa số ý kiến cho rằng việc hạ thấp đời tư của Alcaraz để ca ngợi Sinner là hành động kém tinh tế, vô tình tạo ra sự thù địch không đáng có giữa hội cổ động viên của hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới.

Sự so sánh bất công với Alexander Zverev

Bên cạnh rắc rối từ quê nhà, Sinner còn bị lôi vào cuộc tranh luận về luật lệ trong trận chung kết Roland Garros. Khi Alexander Zverev bị phạt lỗi câu giờ vì uống nước chống chuột rút, cựu danh thủ Jim Courier đã mỉa mai trên sóng truyền hình: "Thật nực cười khi Zverev bị phạt lỗi thời gian lúc cơ thể không ổn, còn Sinner thì lại không".

Nhận định này bị dư luận phản ứng dữ dội vì tính chất của hai sự việc hoàn toàn khác biệt. Trong khi Zverev vi phạm quy định về thời gian giao bóng, trường hợp của Sinner là một ca cấp cứu y tế khẩn cấp khi anh bị chóng mặt và kiệt sức đến mức trọng tài phải dừng trận đấu để bác sĩ kiểm tra sinh tồn. Việc Courier dùng Sinner làm bia đỡ đạn cho Zverev được xem là hành động áp đặt tiêu chuẩn kép một cách lộ liễu.

Bản lĩnh của "Cáo tuyết" trước thềm Wimbledon

Đứng giữa tâm bão thị phi, Sinner vẫn giữ được sự điềm tĩnh đặc trưng. Anh khẳng định bản thân không phải là một cỗ máy được lập trình để không bao giờ thất bại. Quyết định tập trung hồi phục tại Monte Carlo thay vì tham gia vào các cuộc đấu khẩu trên truyền thông cho thấy sự trưởng thành trong tâm lý của tay vợt số 1 thế giới.

Mục tiêu lớn nhất của Sinner hiện tại là bảo vệ vị thế tại London vào cuối tháng 6. Câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi và tranh cãi chính là màn trình diễn trên mặt cỏ Wimbledon, nơi bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được chứng minh bằng hành động thay vì lời nói.