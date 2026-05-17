Jannik Sinner vượt khó tại Rome Open, Huỳnh Văn Tuấn đại diện Việt Nam đấu ONE Championship Jannik Sinner thừa nhận mất ngủ khi đối đầu Daniil Medvedev trong trận bán kết kéo dài hai ngày tại Rome Open; võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn chuẩn bị ra mắt đấu trường ONE Championship.

Jannik Sinner đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của Rome Open 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn trước Daniil Medvedev. Trận bán kết này không chỉ là cuộc đấu về kỹ năng mà còn là thử thách bản lĩnh khi phải kéo dài qua hai ngày thi đấu do ảnh hưởng của thời tiết.

Sinner và thử thách tâm lý tại Rome Open

Tay vợt người Italia phải mất 3 set để khuất phục Medvedev trong một kịch bản không hề dễ dàng. Trận đấu bị gián đoạn ở set thứ 3 khi trời đổ mưa, buộc hai tay vợt phải hoàn tất phần còn lại vào ngày hôm sau.

Sinner có sự lo lắng nhất định khi phải đấu Medvedev trong 2 ngày

Chia sẻ sau trận đấu, Sinner thừa nhận áp lực tâm lý khiến anh mất ngủ: "Thật lòng mà nói, đây là thử thách khó khăn. Bình thường tôi không bao giờ khó ngủ, nhưng đêm qua thì không dễ dàng chút nào". Dù dẫn trước 4-2 ở set quyết định trước khi trận đấu tạm dừng, Sinner vẫn cảm thấy hồi hộp khi bước vào giờ thi đấu lại, nhưng anh hài lòng với cách mình xử lý tình huống để giành chiến thắng chung cuộc.

Zverev nhận chỉ trích gay gắt

Trong khi Sinner và Alcaraz đang vươn lên mạnh mẽ, Alexander Zverev lại nhận về những đánh giá tiêu cực. Huyền thoại Adriano Panatta cho rằng lối chơi của tay vợt người Đức quá nhàm chán và dễ bắt bài. Panatta thậm chí chỉ trích thái độ thi đấu của Zverev, ví hành động của anh như một đứa trẻ mỗi khi gặp bất lợi trên sân.

Sự trở lại của Venus Williams

Sau 5 năm vắng bóng, Venus Williams xác nhận sẽ trở lại Roland Garros. Huyền thoại người Mỹ sẽ tranh tài ở nội dung đánh đôi cùng người đồng hương Hailey Baptiste. Ở tuổi ngoài 40, Venus vẫn tham vọng bổ sung thêm vào bộ sưu tập 14 danh hiệu Grand Slam đánh đôi của mình.

Võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn thượng đài tại ONE Championship

Vào ngày 22/5 tới, tại sự kiện ONE: Lumpinee 155 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), đại diện Việt Nam Huỳnh Văn Tuấn sẽ đối đầu với võ sĩ nước chủ nhà Chokpreecha ở hạng cân 57kg. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng võ thuật Việt Nam khi Văn Tuấn bước ra đấu trường chuyên nghiệp lớn nhất châu Á.

Poster trận đấu có sự góp mặt của Huỳnh Văn Tuấn

Huỳnh Văn Tuấn là cái tên nổi bật của kickboxing Việt Nam với bảng thành tích gồm 2 HCV SEA Games và 8 lần vô địch quốc gia. Dù sở hữu lối đánh tốc độ và uy lực, Tuấn sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi thi đấu ở thể thức Muay Thái trước đối thủ Chokpreecha vốn đã có kinh nghiệm 2 năm chinh chiến tại đấu trường ONE.

Đề nghị 200 triệu USD cho trận boxing bom tấn

Jake Paul vừa gây xôn xao khi tuyên bố gửi lời đề nghị trị giá 200 triệu USD đến Canelo Alvarez để tổ chức một trận đấu boxing đỉnh cao. Theo ngôi sao người Mỹ, đây là trận đấu mà người hâm mộ chờ đợi nhất và anh sẵn sàng đáp ứng mức tài chính khổng lồ mà phía Canelo yêu cầu, mặc dù võ sĩ người Mexico chưa đưa ra xác nhận chính thức về thương vụ này.