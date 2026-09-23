Japan U18 2-1 Ukraine U18: Japan U18 giành chiến thắng Ukraine U18 chuẩn bị bước vào chuyến làm khách trước Japan U18 lúc 20h00 ngày 23/9 với chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng, mở ra màn so tài chiến thuật đầy kịch tính.

Japan U18 2 - 1 Ukraine U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Japan U18 tiếp đón Ukraine U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Japan U18 2-1 Ukraine U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:08 23/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Japan U18 và Ukraine U18 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 23/09/2026 đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn. Trọng tâm của trận đấu này hướng về Ukraine U18 khi đại diện châu Âu sở hữu thành tích thi đấu xa nhà đáng nể, sẵn sàng tạo nên thử thách lớn cho đối thủ.

Điểm tựa từ chuỗi trận bất bại của Ukraine U18

Bước vào trận đấu này, Ukraine U18 đang nắm giữ sự tự tin rất lớn nhờ phong độ thi đấu hết sức ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện Đông Âu đã giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, duy trì thành tích hoàn toàn bất bại.

Sự ổn định này phản ánh lối chơi kỷ luật và khả năng thích ứng linh hoạt trước từng đối thủ. Dù phải thi đấu trên sân khách, Ukraine U18 vẫn cho thấy bản lĩnh kiên cường khi luôn biết cách kiểm soát nhịp độ và bảo toàn sự chắc chắn trong lối chơi.

Thử thách bản lĩnh trước Japan U18

Bên kia chiến tuyến, Japan U18 với tư cách đội chủ nhà chắc chắn sẽ mang đến bài toán khó cho hệ thống vận hành của đối thủ. Phong cách chơi bóng kỷ luật, giàu tốc độ và sự gắn kết truyền thống của các cầu thủ trẻ Nhật Bản luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với mọi đội bóng khi hành quân đến đây.

Chính vì vậy, đây sẽ là dịp để đo lường khả năng chịu đựng sức ép của các cầu thủ Ukraine U18. Việc duy trì được cự ly đội hình và sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là yếu tố quyết định giúp đội khách đứng vững trước sức ép từ đối phương.

Nhận định xu hướng chiến thuật

Với tính chất cân bằng của cuộc so tài, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu. Ukraine U18 nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy sự thận trọng thường thấy, ưu tiên mặt trận phòng ngự phản công nhằm tận dụng tối đa những cơ hội phản công nhanh.

Trong khi đó, Japan U18 nhiều khả năng sẽ nỗ lực kiểm soát quyền kiểm soát bóng để tạo áp lực liên tục. Khi hai trường phái bóng đá đối nghịch gặp nhau, bản lĩnh sân khách của Ukraine U18 cùng phong độ bất bại gần đây được kỳ vọng sẽ tạo nên một thế trận giằng co và hấp dẫn.

Japan U18 5 trận gần nhất T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ukraine U18 5 trận gần nhất T H H T H 5 Trận 2-3-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới